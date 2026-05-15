لاوروف: تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه ایران باید متوقف شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه امروز جمعه در مصاحبه مطبوعاتی با حضور خبرنگاران در حاشیه نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در هند، در سخنانی تصریح کرد: جنگ علیه ایران باید فوری متوقف شده و به یک راه حل پایدار رسید.

وزیر امور خارجه روسیه سپس اضافه کرد: وظیفه اصلی در حال حاضر در مورد ایران، پایان دادن فوری به جنگ و دستیابی به یک توافق پایدار است. هند می‌تواند بین ایران و کشورهای خلیج فارس میانجیگری کند برای رسیدگی به بحران جاری در منطقه، لازم است علت اصلی بحران، یعنی تجاوز غیرقانونی آمریکا و اسرائیل، درک شود. مداخله غرب، چه نظامی و چه از طریق تغییر دولت، اوضاع در خاورمیانه و شمال آفریقا را پیچیده‌تر می‌کند.

«سرگئی لاوروف» افزود: مسیر دیپلماتیک برای حل مناقشه اوکراین برای ما ارجحیت دارد؛ اما اگر این روند کارساز نباشد در چارچوب عملیات ویژه به همه اهداف دست خواهیم یافت. تضمین حقوق اقلیت‌های ملی در اوکراین نمی‌تواند از شروط حل و فصل اختلافات باشد؛ کی یف باید این کار را بدون هیچ گونه امتیازدهی متقابل انجام دهد. اظهارات مقامات اتحادیه اروپا در مورد لزوم گفتگو با روسیه را نمی توان جدی گرفت. مسکو آماده گفتگو با اروپا است، اما برای مذاکره درخواست و التماس نخواهد کرد. اتحادیه اروپا ارمنستان را به مدار خود می‌کشاند، ایروان با خطر از دست دادن تمام امتیازات خود در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مواجه است.

وی در ادامه در مورد توافقات تجاری بین چین و آمریکا در سفر اخیر ترامپ به پکن نیز گفت: روابط ما با پکن خوب است و ما در توافقاتی که چین با سایر کشورها انجام می‌ دهد، دخالت نمی‌ کنیم.

لاوروف افزود: کشورهای جهان علیرغم فشارهای غرب، علاقه خود را برای پیوستن به بریکس از دست نداده‌اند. شماری از کشورها برای پیوستن به بریکس درخواست خود را ارائه کردند.