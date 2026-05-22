لاوروف: از سرگیری جنگ علیه ایران عواقب وخیمی برای اقتصاد جهان دارد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی تصریح کرد که اتحادیه اروپا در حال حاضر تفاوت چندانی با ناتو ندارد.

لاوروف ابراز داشت که روسیه با تکرار هرگونه تجاوز مسلحانه مخالف است و هیچ توجیه قانونی برای استفاده از زور علیه تأسیسات غیرنظامی در ایران وجود ندارد.

رئیس دستگاه دیپلماتیک روسیه تصریح کرد که از سرگیری درگیری در منطقه خلیج فارس عواقب وخیمی برای کل جهان و اقتصاد آن خواهد داشت.

لاوروف با تاکید بر اینکه باید گفتگوی مستقیمی بین کشورهای عربی خلیج فارس و ایران آغاز شود، خاطر نشان کرد که آنچه رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد نه تنها با قطعنامه‌های سازمان ملل، بلکه با توافقات شورای صلح ترامپ نیز در تضاد است.

سرگی لاوروف همچنین ابراز داشت که غرب به سیاست تحمیل سلطه و سوق دادن ناتو به سمت شرق ادامه می‌دهد. وی افزود: غرب سیاست نازی‌گرایانه اوکراین را تشویق و حمایت می‌کند.