به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ از ۲۳ اردیبهشت ماه در مصلی تهران آغاز شده و تا عصر امروز ۲۵ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. این مسابقات با حمایت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانشگاه آزاد و همکاری کمیته ملی روبوکاپ ایران برگزار در حال برگزاری است و دانش‌آموزان شرکت‌کننده در ۶ لیگ تخصصی با یکدیگر رقابت می کنند.

لیگ‌های فوتبالیست وزن سبک، فوتبالیست وزن آزاد، آن‌استیج، امدادگر خط، امدادگر ماز و شبیه‌ساز امدادگر از بخش‌های مختلف این دوره از رقابت‌ها هستند که هرکدام بخشی از توانمندی‌های علمی، فنی و خلاقانه تیم‌ها را به نمایش می‌گذارند.

لیگ امدادگر «ماز» به‌عنوان یکی از تخصصی‌ترین و چالش‌برانگیزترین بخش‌های این رقابت‌ها، میزبان تیم‌هایی است که ربات‌های خودران خود را برای انجام مأموریت‌های شبیه‌سازی‌شده امداد و نجات به میدان آورده‌اند. در این رقابت‌ها، ربات‌ها باید بدون دخالت انسان مسیرهای پیچیده را طی کنند، مصدومان را شناسایی کرده و عملیات امدادرسانی را انجام دهند.

در این لیگ، تیم‌های دانش‌آموزی ربات‌هایی طراحی کرده‌اند که باید در میان مسیرهای پرپیچ‌وخم، دیوارها و موانع مختلف حرکت کنند، مسیر درست را تشخیص دهند و بدون توقف یا برخورد، مأموریت خود را به پایان برسانند.

فضای مسابقه به‌گونه‌ای طراحی شده که شرایطی نزدیک به بحران‌های واقعی مانند زلزله، آتش‌سوزی و حوادث امدادی را شبیه‌سازی کند. ربات‌ها در این محیط باید علاوه بر مسیریابی، علائم و نشانه‌های نصب‌شده روی دیواره‌ها را نیز شناسایی کنند؛ نشانه‌هایی که وضعیت مصدومان را مشخص می‌کند.

در این رقابت‌ها، مصدومان در سه سطح «آسیب‌دیده شدید»، «آسیب‌دیده پایدار» و «فرد سالم» شبیه‌سازی شده‌اند و ربات‌ها پس از تشخیص وضعیت آنها باید بسته امدادی یا Rescue Kit را به محل موردنظر ارسال کنند.

لیگ امدادگر ماز یکی از لیگ‌هایی است که شرکت‌کنندگان در آن باید مجموعه‌ای از مهارت‌های مختلف را به‌صورت هم‌زمان به کار بگیرند؛ از برنامه‌نویسی و پردازش تصویر گرفته تا طراحی مکانیکی، کنترل حرکت و تصمیم‌گیری هوشمند.

به گفته برگزارکنندگان، با وجود محدودیت زمانی تیم‌ها برای آماده‌سازی، رقابت‌های امسال از سطح فنی مطلوبی برخوردار بوده و تیم‌ها عملکرد قابل توجهی ارائه کرده‌اند؛ به‌طوری که رقابت میان تیم‌های مدعی همچنان نزدیک و فشرده دنبال می‌شود.

بخش قابل توجهی از فناوری‌های مورد استفاده در این لیگ، شباهت زیادی به فناوری‌های واقعی مورد استفاده در ربات‌های متحرک، خودروهای خودران، انبارهای هوشمند و سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند دارد. به همین دلیل، بسیاری از شرکت‌کنندگان این مسابقات نخستین تجربه عملی خود در حوزه فناوری‌های پیشرفته رباتیک و هوش مصنوعی را در همین رقابت‌ها به دست می‌آورند.

لیگ امدادگر ماز مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶، علاوه بر فضای رقابتی، فرصتی برای آشنایی دانش‌آموزان با یکی از کاربردی‌ترین حوزه‌های فناوری آینده فراهم کرده است؛ حوزه‌ای که نقش آن در صنایع، خدمات شهری، حمل‌ونقل و عملیات امداد و نجات هر روز پررنگ‌تر می‌شود.

به گزارش مهر, عصر امروز و همزمان با برگزاری اختتامیه مسابقات، تیم‌های برتر و سهمیه‌های حضور در مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۲۶ کره جنوبی مشخص خواهند شد.