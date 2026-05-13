به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز دائمی، مسئول برگزاری لیگ دانش‌آموزی مسابقات ربوکاپ ۲۰۲۶، در نشست خبری امروز که در محل برگزاری مسابقات انتخابی این رویداد در مصلی تهران برگزار شد، اظهار کرد: بنده به عنوان دبیر برگزاری این مسابقه در بخش دانش‌آموزی –چون در حوزه تخصصی خودم است– ارتباط مستقیمی با دانش‌آموزان دارم. فرصتی که برای بچه‌ها فراهم کرده‌ایم، این است که بتوانند در این رقابت‌ها شرکت کنند و تیم‌های برتر برای اعزام به مسابقات جهانی ربوکاپ انتخاب شوند.

دائمی با اشاره به زحمات چندساله دانش‌آموزان گفت: بسیاری از این دانش‌آموزان سال‌ها در مسیر طراحی و ساخت ربات‌ها کار کرده‌اند و خود را برای رقابت در چنین روزی آماده کرده‌اند تا بتوانند سهمیه حضور در مسابقات جهانی را کسب کنند.

مسئول برگزاری لیگ دانش‌آموزی ربوکاپ ۲۰۲۶ تأکید کرد: این مسابقات تقریباً هم‌سطح مسابقات علمی و المپیادهای کشور محسوب می‌شود. همان‌طور که دانش‌آموزان در المپیادها طی چندین مرحله گزینش می‌شوند و تیم ملی المپیاد برای بالا بردن پرچم ایران به کشورها اعزام می‌شود، در حوزه رباتیک نیز دقیقاً همین روند طی می‌شود. دانش‌آموزان انگار در یک «المپیاد رباتیک» شرکت کرده‌اند و قرار است تیم‌های منتخب برای اعزام به مسابقات جهانی مشخص شوند.



وی با اشاره به جزئیات مسابقات افزود: مسابقات ربوکاپ جهانی ۲۰۲۶ در نیمه تیرماه در کشور کره جنوبی برگزار می‌شود. در بخش داخلی، مسابقات در ۶ رشته برگزار می‌شود.



دائمی تصریح کرد: بخشی از لیگ‌ها به ربات‌های فوتبالیست اختصاص دارد که در دو بخش وزن آزاد و وزن سبک برگزار می‌شود. همچنین لیگ «آن استیج» (On Stage) داریم که در آن ربات‌ها باید همراه با انسان‌ها بر اساس یک سناریوی از پیش تعیین‌شده، نمایش اجرا کنند. این لیگ بسیار جذاب است و امروز بعدازظهر دانش‌آموزان تست نهایی خود را انجام می‌دهند.



وی افزود: مسابقات ربات‌های فوتبالیست از ساعت ۲ بعدازظهر آغاز می‌شود و هیجان‌انگیزترین بخش مسابقات است. این مسابقات تقریباً با قوانین فوتبال واقعی برگزار می‌شود؛ هر تیم دو ربات دارد و با توپ مخصوصی بازی می‌کنند. اگرچه قوانینی مانند آفساید قابلیت اجرا ندارد، اما حدود ۹۰ درصد قوانین فوتبال در این مسابقات پیاده‌سازی شده است.



دائمی در ادامه به بخش ربات‌های امدادگر اشاره کرد و گفت: این بخش در سه رشته «امدادگر لاین»، «امدادگر ماز» و «امدادگر شبیه‌ساز» برگزار می‌شود. در بخش لاین، ربات باید مسیر مشخصی را طی کند و پارامترهایی که داوران در مسیر قرار می‌دهند را انجام دهد. در لیگ میز نیز ربات باید از دالان‌های عبور کند، علائم را تشخیص دهد و وظایف مشخصی را انجام دهد.



وی درباره بخش شبیه‌ساز امدادگر توضیح داد: در این بخش، در یک فضای شبیه‌سازی شده با نرم‌افزاری مانند پایتون، دانش‌آموزان ربات‌ها را شبیه‌سازی می‌کنند. امروزه دنیا به سمتی رفته که پیش از ساخت واقعی هر پروژه، آن را شبیه‌سازی می‌کنند. این کار هم هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و هم کیفیت ساخت را افزایش می‌دهد.