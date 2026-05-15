به گزارش خبرنگار مهر، محسن شریفی سرپرست لیگ شبیه‌ساز امدادگر دانش‌آموزی مسابقات انتخابی ربوکاپ ۲۰۲۶ با اشاره به برگزاری این رقابت‌ها که از ۲۳ اردیبهشت در مصلی تهران آغاز شده، گفت: در این لیگ خبری از ربات‌های فیزیکی نیست و شرکت‌کنندگان باید توانایی خود را در برنامه‌نویسی، طراحی الگوریتم و هدایت ربات در محیط شبیه‌سازی‌شده نشان دهند.

محسن شریفی توضیح داد: ربات‌ها در یک محیط بازی‌گونه با موانع مختلف روبه‌رو می‌شوند و باید بتوانند ضمن شناسایی مسیر صحیح، نقشه محیط را نیز به‌طور کامل ثبت کنند.

وی افزود: یکی از بخش‌های اصلی رقابت، نقشه‌برداری یا مپینگ است که در آن ربات با استفاده از لیدار و الگوریتم‌های ویژه، موقعیت دیوارها و موانع را تشخیص می‌دهد و ذخیره می‌کند.

به گفته شریفی، بخش دیگری از مسابقات به پردازش تصویر اختصاص دارد؛ جایی که تیم‌ها با کمک هوش مصنوعی مدل‌هایی را آموزش می‌دهند تا تصاویر موجود در محیط را شناسایی و تحلیل کنند و از این طریق امتیاز بگیرند.

سرپرست لیگ شبیه‌ساز امدادگر دانش‌آموزی ربوکاپ ۲۰۲۶ ادامه داد: ربات‌ها پس از جست‌وجوی کامل محیط و شناسایی قربانی‌ها، باید به نقطه آغاز بازگردند و نقشه نهایی محیط را برای سرور شبیه‌ساز ارسال کنند.

وی با اشاره به حضور ۶ تیم در این دوره از رقابت‌ها گفت: هر تیم به‌طور میانگین پنج عضو دارد و مسابقات در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است، اما امسال تنها بخش پیشرفته که جنبه انتخابی جهانی دارد برگزار شده است.

شریفی درباره روند رقابت‌ها اظهار کرد: تاکنون پنج راند مسابقه برگزار شده و سه تیم رقابت نزدیکی برای کسب عنوان نخست دارند؛ تیم قهرمان سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست می‌آورد.

وی همچنین از پیشرفت چشمگیر تیم‌های ایرانی در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: نماینده ایران سه سال پیش رتبه چهارم جهان را کسب کرد و سال گذشته نیز به مقام دوم رسید؛ به همین دلیل امید زیادی وجود دارد که امسال تیم ایرانی عنوان قهرمانی جهان را به دست آورد.

به گفته سرپرست این لیگ، مسابقات تا ۲۵ اردیبهشت ادامه دارد و در صورت موافقت کمیته جهانی، احتمال اعزام دو تیم از ایران به رقابت‌های جهانی نیز وجود خواهد داشت.