به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام خداداد رضایی در خطبههای نماز جمعه آبپخش با تسلیت سالروز شهادت امام جواد علیهالسلام اظهار کرد: امام جواد علیهالسلام فرمودند پدرم امام رضا علیهالسلام از موسیبنجعفر و ایشان نیز از پدرانشان نقل کردند که امیرالمؤمنین علیهالسلام فرمودند اگر کسی سختیها را به زمان نسبت دهد، این سختیها کاهش نمییابد بلکه افزوده میشود.
وی افزود: امام رضا علیهالسلام از عبدالمطلب، جد پیامبر، نقل میکنند که مردم معمولاً زمانه را مورد نکوهش قرار میدهند، در حالی که زمان عیبی ندارد و این ما انسانها هستیم که دچار خطا هستیم. برخی انسانها با غیبت و بدگویی، آبروی همنوع خود را از بین میبرند. لباسهای فریبنده میپوشیم اما با غریبان با بیمهری رفتار میکنیم. راه چاره، پناه بردن به خدا و عمل به حکم الهی است؛ چرا که ریشه مشکلات در فاصله گرفتن از فرمان خداست.
امامجمعه آبپخش با اشاره به اول ذیالحجه سالروز ازدواج حضرت علی علیهالسلام و حضرت زهرا (س) این پیوند را «ازدواجی آسمانی» توصیف کرد و افزود: یکی از ویژگیهای برجسته این ازدواج، سادگی و آسان بودن آن بود. هیچ بنایی نزد خدا محبوبتر از ازدواج نیست و در روایات آمده که ازدواج نیمی از دین انسان را تکمیل میکند.
رضایی همچنین با اشاره به ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت گفت: توجه به مسئله جمعیت یکی از ضرورتهای جدی جامعه امروز است. امروز به دلیل کمتوجهی به این موضوع، سن ازدواج افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد اما کسی که از ترس فقر ازدواج نکند، به وعده رزاقیت خدا سوءظن دارد. خداوند در سوره نور میفرماید اگر فقیر باشند، خداوند آنان را از فضل خویش بینیاز میکند.
رضایی با اشاره به کاهش ازدواج در کشور افزود: والدین باید ازدواج آسان را جدی بگیرند و از سختگیریهای بیمورد پرهیز کنند. بسیاری از جوانان در آغاز زندگی امکانات کامل ندارند و سختگیریها باعث بیمیلی آنان میشود.
وی افزود: طبق آمار، هماکنون ۱۰ درصد جامعه در سنین سالمندی هستند و اگر این روند ادامه یابد، تا سال ۱۴۲۴ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند خواهد بود. رهبر انقلاب نیز این وضعیت را خطری جدی دانستهاند.
امامجمعه آبپخش در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ۳۰ اردیبهشت، سالروز شهادت شهید رئیسجمهور و شهدای خدمت اظهار داشت: نام این مرد الهی که برده میشود، خدمات ارزشمند و ماندگار ایشان به جامعه در ذهنها زنده میشود.
