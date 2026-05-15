حمایت از رویکرد «جمعیت بالنده» در استان سمنان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد کولیوند استاندار سمنان همزمان با هفته جمعیت و جوانی پیامی را صادر کرد که متن آن به این شرح است:

اینجانب فرارسیدن هفته سلامت و هفته جمعیت را به همه مردم شریف استان سمنان، به ویژه تلاشگران خدوم عرصه سلامت تبریک می‌گویم. بی‌تردید، تحقق جامعه سالم و پویا مأموریتی فرابخشی است که جز با هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و مشارکت آگاهانه مردم میسر نمی‌شود. دستگاه اجرایی استان با درک این رسالت مشترک، از هیچ کوششی برای ارتقای سلامت و حمایت از سیاست‌های جمعیتی فروگذار نخواهند کرد.

هفته جمعیت نیز یادآور ضرورت مغتنم شمردن فرصت‌های جوانی و تقویت بنیان خانواده است؛ دو رکنی که اقتدار پایدار ایران در گرو توجه به آن‌هاست.

اینک در این فرصت، از همه همکاران در دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی استان انتظار می‌رود که با نگاه راهبردی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، نقش خود را در تحقق «سلامت پایدار» و «جمعیت بالنده» ایفا کنند. تنها با هم افزایی همه توان‌های ملی و استانی است که می‌توانیم جامعه‌ای سالم، با نشاط و جوان، شایسته نام ایران ماندگار، بسازیم. از خداوند متعال سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را مسئلت دارم.