حسینی: توجه ویژه به اجرای قانون جوانی جمعیت صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به آمارهای نگران‌کننده جمعیتی، بر لزوم برنامه‌ریزی فوری برای افزایش نرخ باروری، اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ترویج ازدواج ساده به سبک علوی و تبعیت از ولایت در جنگ اراده‌ها تأکید کرد.

امام جمعه زنجان با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت جمعیتی استان گفت: متأسفانه نرخ باروری در استان زنجان حدود ۱.۵ است. این وضعیت بسیار نگران‌کننده بوده و نیازمند برنامه‌ریزی جدی و فوری برای افزایش جمعیت هستیم.

وی با بیان اینکه ضرورت توجه ویژه به اجرای قانون جوانی جمعیت در استان زنجان لزوم توجه به رشد نرخ جمعیت را به عنوان یک اصل مهم مورد تاکید قرار داد و افزود: وضعیت جمعیت کشور اصلاً مطلوب نیست و نرخ باروری به شدت کاهش یافته است. کشور ما به نیروی کار جوان نیاز حیاتی دارد. اگر خانواده‌ها فرزند بیشتری داشته باشند، در آینده با مشکل پیری جمعیت و کمبود نیروی فعال مواجه نخواهیم شد.

امام جمعه زنجان در ادامه به عملکرد ضعیف دستگاه‌های اجرایی در تحقق قانون حمایت از جوانی جمعیت انتقاد کرد و گفت: متأسفانه حدود ۵۰ درصد از وام‌های مرتبط با جوانی جمعیت محقق نشده و بخشی از تسهیلات این قانون به طور کامل اجرا نشده است.

وی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی توسط مسئولان، تصریح کرد: مسئولان باید در این زمینه پیگیری بیشتری داشته باشند و مردم نیز به عنوان ذی‌نفعان اصلی، مطالبه‌گری کنند تا حقوق خود را دریافت نمایند.

سالروز ازدواج حضرت علی و فاطمه (ع)

حجت‌الاسلام حسینی با تبریک فرارسیدن اول ذی‌الحجه، سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س)، این روز را یادآور اهمیت ازدواج و تشکیل خانواده دانست و ابراز امیدواری کرد که زمینه ازدواج آسان برای جوانان بیش از پیش فراهم شود.

امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج و تقویت بنیان خانواده گفت: خوشبختی در زندگی مشترک با مهریه‌های سنگین و تشریفات تجملاتی به دست نمی‌آید. آرامش، محبت و پایبندی به اخلاق، عوامل اصلی سعادت خانواده است.

وی افزود: پرهیز از تجمل‌گرایی در ازدواج، رمز خوشبختی واقعی است. زندگی مشترک به آرامش، محبت، امنیت و اخلاق نیاز دارد و زندگی ساده همراه با محبت می‌تواند انسان را به خوشبختی واقعی برساند. خانواده مبارک‌ترین بنیان در جامعه است که زن و مرد با همراهی و محبت به یکدیگر می‌توانند زندگی را به مسیر سعادت تبدیل کنند.

گرامیداشت شهدای خدمت؛ الگوی مدیریت جهادی و مسئولیت‌پذیری

خطیب نماز جمعه زنجان با اشاره به فرارسیدن سالگرد شهادت شهدای خدمت (شهدای سانحه سقوط بالگرد) گفت: در آستانه سالگرد شهادت مردان بزرگی قرار داریم که از آنان با عنوان شهدای خدمت یاد می‌شود. پرواز اردیبهشت دو سال قبل، مردان بزرگی از ایران اسلامی را از ما گرفت.

حجت‌الاسلام حسینی، شهیدان بزرگی همچون شهید آیت‌الله رئیسی را الگوهایی مهم در گام دوم انقلاب دانست و تأکید کرد: اگر بخواهیم در اداره کشور موفق باشیم، باید از این شهدا درس بگیریم، چراکه پیشرفت کشور جز با کار جهادی و انقلابی ممکن نیست.

وی با بیان اینکه شهدای خدمت معیار جدیدی از مسئولیت‌پذیری ارائه کردند، افزود: این شهدای بزرگ، تصویر عمومی از مقام مسئول را با فروتنی و مردمی بودن تغییر دادند. کار جهادی، اخلاص، خدمت شبانه‌روزی، ولایت‌مداری و حضور در میدان از ویژگی‌های مدیران تراز انقلاب اسلامی است. مسئولی که ارتباط خود را با مردم قطع کند، نمی‌تواند سبک مدیریتی انقلابی داشته باشد.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: مسئول در نظام جمهوری اسلامی باید قدرت را فرصتی برای خدمت بداند. مسئول تراز انقلاب اسلامی کسی است که در میان مردم حضور داشته باشد، با تواضع با آنان رفتار کند و خود را خادم مردم بداند.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به جایگاه نماز جمعه گفت: ائمه جمعه باید با تقویت ارتباط با اقشار مختلف جامعه، نقش راهبری فرهنگی و اجتماعی شهر را ایفا کنند و در هدایت سیاسی و تقویت انسجام اجتماعی مؤثر باشند.

امام جمعه زنجان با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز در جنگ اراده‌ها قرار داریم و پیروزی از آن ملتی است که صبر، استقامت و تاب‌آوری بیشتری داشته باشد. ملت ایران با تکیه بر ایمان، روحیه قرآنی و تبعیت از ولایت، شکست‌ناپذیر است.