توجه ویژه به موضوع «جوانی جمعیت» برای تضمین آینده کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه ارومیه، با اشاره به دغدغه اصلی رهبران انقلاب در حوزه جمعیت، نسبت به بحران پیری جمعیت هشدار و بر ضرورت توجه ویژه به موضوع «جوانی جمعیت» برای تضمین آینده کشور تاکید کرد.

وی با بیان اینکه در آستانه ماه ذی‌الحجه قرار داریم؛ ماهی پرفضیلت که سالروز ازدواج امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) نیز در آن واقع شده است، اظهارکرد: مسئله ازدواج و در پی آن موضوع جمعیت، از مسائل مهم کشور است و اگر روند فعلی ادامه پیدا کند و جامعه به سمت سالمندی برود، بزرگ‌ ترین شکست را تجربه خواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه جمعیت کشور نباید پیر و فرتوت شود، یادآورشد: افزایش جمعیت برای حفظ امنیت و اقتدار کشور ضروری است و امنیت تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد.

امام جمعه ارومیه در ادامه با انتقاد از سکوت سلبریتی‌ها در اغتشاشات و جنایات دشمن علیه منافع ملی، گفت: بحران‌های بزرگ، حاشیه‌نشینان سیاسی را به متن می‌آورد و هویت واقعی بی‌وطنان و وطن‌فروشان را در برابر جامعه آشکار می‌سازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قریشی هرگونه همسویی با سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را مصداق خروج از دین اسلام دانست و با اشاره به رفتارهای کشورهای مسلمان همسایه با ترامپ اظهارکرد: کسی که ترامپ را بغل می‌کند و رقص مو نشان می‌دهد، مسلمان نیست.

وی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، گفت: در چند ماه اخیر مملکت عزیز ما ظالمانه مورد هجمه قرار گرفته و در اغتشاشات و فتنه دی ماه نیز مشکلات زیادی برای کشور ایجاد شد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به فشارهای بین‌المللی بر ایران، تأکید کرد: مداخلات خارجی و اغتشاشات داخلی، چالش‌های جدی برای کشور ایجاد کرد و هرگونه همسویی با سیاست‌های دولت آمریکا، تهدیدی برای انسجام مذهبی و ملی است.

وی در ادامه با انتقاد از موضع برخی چهره‌های مشهور در برابر بحران‌ها، از سکوت سلبریتی‌ها در برابر جنایات علیه منافع ملی انتقاد کرد و افزود: در زمان وقوع بحران‌های بزرگ، سکوت و بی‌طرفی برخی، آن‌ها را از حاشیه سیاست خارج کرده و هویت واقعی آن‌ها را در برابر جامعه آشکار می‌سازد.

حجت الاسلام و المسلمین قریشی گفت: در زمان عادی کسی شناخته نمی‌شود، اما در بحران، افراد بی‌وطن و وطن‌فروش شناخته می‌شوند و نباید رفتار این وطن‌فروشان فراموش شوند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنانش، تنگه هرمز را «نعمت بزرگ» توصیف کرد و گفت: تاکنون استفاده مطلوبی از این نعمت بزرگ الهی نشده است و بنا به درخواست رهبر شهید و رهبر انقلاب باید در حفظ این نعمت الهی به طور جدی کوشا باشیم.

وی گفت: ۶۸ درصد نفت و گاز طبیعی دنیا در خلیج فارس است و ۹۰ درصد نفت کشور و ۱۰۰ درصد صادرات کویت و قطر از این تنگه عبور می‌کند و سالانه ۵۰ هزار کشتی از آن گذر دارد.

امام جمعه ارومیه با اشاره به تأکید رهبر جدید بر بسته ماندن تنگه هرمز، هشدار داد: کابل‌های اینترنتی از زیر آب این تنگه عبور می‌کند، اگر ایران این کابل‌ها را قطع کند، اینترنت کشورهای منطقه مختل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی، بر پیوند ناگسستنی دین و فرهنگ تاکید کرد و گفت: حفظ دو رکن «اسلام و زبان فارسی» از ارکان اصلی قدرت‌سازی ایران است و گسترش نفوذ و جایگاه زبان فارسی در عرصه‌های بین‌المللی لازم و ضروری است.