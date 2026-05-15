شکوه و هیمنه آمریکا در منطقه خاورمیانه و جهان فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار در خطبه های نماز جمعه ایلام اظهار کرد: امروز در یک جنگ نامتقارن و کارزار ۴۰ روزه مستکبران با همه توان نظامی، رسانه‌ای و اقتصادی خود به کشور ما حمله کردند و بنا به فرموده قرآن کریم پیروزی نهایی متعلق به خداوند و مبارزانی است که در راه پروردگار با دشمن نبرد می‌کنند و ناوها، موشک‌ها و زرادخانه‌های دشمن توان مقابله با قدرت مطلقه خداوند را ندارند.

امام جمعه ایلام با اشاره به یاری‌های آشکار الهی در روزهای اخیر، بارش‌های پرحجم را نمونه‌ای از این امدادها دانست و یادآور شد: همان‌گونه که خداوند در نبرد بدر با فرستادن فرشتگان و بارش باران، زمین را برای گام‌های مسلمانان استوار و برای مشرکان لغزنده کرد، امروز نیز بارش‌های خیره‌کننده در کشور افزون بر رونق بخشیدن به کشاورزی و شکوفایی اقتصاد، نقش یاری‌رسان غیبی را ایفا کرده است.

وی توضیح داد: شرایط هوای بارانی محدودیت‌های گسترده‌ای برای پرواز و رصد پهپادهای پیشرفته دشمن آفرید و رادارهای جاسوسی آن‌ها را کور کرد و در مقابل بهترین فرصت و پوشش را برای جابه‌جایی نیروها و ادوات توسط رزمندگان سلحشور ما فراهم ساخت.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با تاکید بر فرو ریختن شکوه و هیمنه آمریکا در منطقه خاورمیانه و جهان، گفت: کارهای جنگ‌افروزانه آمریکا نه تنها سودی برای آن‌ها نداشت، بلکه به شکسته شدن هیمنه دروغین این کشور و شناخته شدن رسمی ایران به عنوان قدرت چهارم جهان انجامید.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام، ایستادگی و یکپارچگی جبهه مقاومت را ستودنی خواند و افزود که امروز معادله‌های منطقه دگرگون شده است و حتی کشوری مانند عربستان اجازه استفاده از حریم هوایی و پایگاه‌های خود به آمریکا برای ضربه زدن به مقاومت را نمی‌دهد و هم‌زمان دلاورمردان حزب‌الله لبنان با پرتاب پهپادهای انتحاری و موشک‌باران دقیق عرصه را به شدت بر صهیونیست‌های غاصب تنگ کرده‌اند.

وی خطاب به سران امارات که پایگاه‌های خود را در اختیار دشمنان قرار داده است، گفت که سران این کشور در خانه‌ای شیشه‌ای و بسیار شکننده نشسته‌اند و به هیچ روی توان رویارویی با اراده پولادین ایران را ندارند و پایگاه‌های آمریکا در خاک امارات در تیررس نیروهای مسلح ما هستند.

امام‌جمعه ایلام ادامه داد: با کوچک‌ترین خطایی از سوی اماراتی‌ها، منافع این کشور سرسپرده توسط ایران مقتدر هدف مشروع خواهد بود و اقتصاد و زیرساخت‌های این کشور نابود خواهد شد، بنابراین بهتر است که سران امارات برای بازگشت آرامش به منطقه هرچه زودتر دست از همکاری با صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها بردارند.