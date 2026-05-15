به گزارش خبرنگار مهر، محمد رسول شیخیزاده شامگاه جمعه در تجمع مردمی سنندج در میدان آزادی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای اخیر کشور، اظهار کرد: ملت ایران امنیت، عزت و اقتدار امروز خود را مرهون خون پاک شهدا است و هرگز ایثار و جانفشانی آنان را فراموش نخواهد کرد.
وی با درود به مردم استان کردستان و شرکتکنندگان در این اجتماع افزود: مردم غیور کردستان همواره در مقاطع حساس تاریخ انقلاب اسلامی در کنار نظام و آرمانهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب ایستادهاند و امروز نیز با حضور پرشور خود، بار دیگر اقتدار و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فضای حاکم بر کشور در روزهای اخیر بیان کرد: دشمنان در کنار جنگ نظامی، یک جنگ گسترده رسانهای و روانی را علیه ملت ایران طراحی کردند تا ارکان وحدت ملی را هدف قرار دهند، اما مردم ایران اسلامی به ویژه مردم کردستان نشان دادند که در دفاع از کشور و ارزشهای ملی متحد و یکپارچه هستند.
وی ادامه داد: دشمنان در سالهای گذشته تلاش فراوانی کردند تا وحدت مردم کردستان را مخدوش کنند، اما همواره با شکست مواجه شدند، چرا که مردم این خطه خود را بخشی جداییناپذیر از ملت بزرگ ایران میدانند.
کردستان؛ نگین درخشان مقاومت ملت ایران
شیخیزاده با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی استان کردستان گفت: کردستان نگین درخشان مقاومت ملت ایران و نماد شرافت و غیرت ایرانی است و مردم این استان در طول تاریخ ثابت کردهاند که مرزداران واقعی این سرزمین هستند.
وی تصریح کرد: فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ملت ایران اجازه نداده و نخواهد داد که دشمنان میان اقوام ایرانی اختلاف ایجاد کنند و مردم کردستان نیز همواره خود را از اصیلترین اقوام ایرانی دانستهاند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب به استان کردستان خاطرنشان کرد: آن سفر منشأ خیر و برکات فراوانی برای مردم استان بود و اجرای پروژههای مهمی همچون بیمارستان کوثر و دهها طرح عمرانی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی از دستاوردهای ماندگار آن سفر تاریخی به شمار میرود.
وی افزود: مردم کردستان هیچگاه خدمات و برکات آن سفر را فراموش نخواهند کرد و این سفر در حافظه تاریخی مردم استان و کشور ماندگار شده است.
ایران در برابر استکبار تسلیم نخواهد شد
شیخیزاده با تأکید بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ایران اسلامی با تکیه بر فرهنگ و تمدن کهن، رهبری حکیمانه و نیروهای مسلح مقتدر و وفادار خود، هیچگاه در برابر ظلم و استکبار سر تسلیم فرود نیاورده و نخواهد آورد.
وی ادامه داد: دشمنان باید بدانند ایران نه عراق ۲۰۰۳ است و نه لیبی ۲۰۱۱؛ ملت ایران ملتی ریشهدار، متحد و برخوردار از پشتوانه عظیم فرهنگی و تمدنی است و همین مسئله موجب شکست توطئههای استکبار جهانی خواهد شد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتراف برخی مقامهای آمریکایی نسبت به ناکامی سیاستهای این کشور در منطقه، گفت: امروز حتی برخی سناتورهای آمریکایی به شکستهای پیدرپی آمریکا در منطقه و ناکامی در دستیابی به اهداف مورد نظر خود اذعان میکنند.
وی همچنین با انتقاد از ساختار سیاسی آمریکا افزود: امروز فساد گسترده در ساختار حاکمیتی آمریکا حتی مورد انتقاد سیاستمداران و رسانههای این کشور قرار گرفته و این مسئله نشاندهنده بحران عمیق در نظام سیاسی ایالات متحده است.
شیخیزاده در پایان تأکید کرد: ملت ایران با وحدت، انسجام، تبعیت از مقام معظم رهبری و حمایت از نیروهای مسلح، همه توطئههای دشمنان را خنثی خواهد کرد و پرچم عزت، استقلال و اقتدار ایران اسلامی همچنان برافراشته خواهد ماند.
