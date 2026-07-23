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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۰

شیخی‌زاده: وحدت و انسجام ملی رمز شکست‌ناپذیری ایران است

شیخی‌زاده: وحدت و انسجام ملی رمز شکست‌ناپذیری ایران است

قروه- نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه وحدت و همدلی مهم‌ترین عامل اقتدار کشور است،گفت: هرگونه خدشه به انسجام ملی، حرکت در مسیر خواست دشمنان ایران اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی‌زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم قروه، با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم، اظهار کرد: حضور حماسی، مقاومت، همدلی و یکپارچگی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و از این حضور باشکوه صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به عوامل پیروزی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، افزود: از سال ۱۳۵۷ تاکنون سه رکن اساسی شامل رهبری، مردم و ایدئولوژی، پایه‌های اصلی عزت و پیروزی ملت ایران بوده‌اند، اما امروز پس از گذشت دهه‌ها، وحدت و انسجام ملی به عنوان مهم‌ترین عامل حفظ این اقتدار در کنار این ارکان قرار گرفته است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان آسیب ببیند، استمرار موفقیت‌ها و سربلندی کشور نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.

خدشه به وحدت، هم‌سویی با اهداف دشمن است

شیخی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: همه جریان‌ها، سلایق و گروه‌های سیاسی باید برای حفظ وحدت تلاش کنند و هیچ منفعت حزبی یا جناحی نباید بر منافع ملی ترجیح داده شود.

وی افزود: هر فرد یا جریانی که امروز وحدت ملت ایران را هدف قرار دهد، در مسیر خواست دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت کرده و به منافع کشور آسیب می‌زند.

نماینده مردم قروه و دهگلان با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی تنها محدود به مرزهای کشور نیست، اظهار کرد: امروز ملت ایران به نماد امید برای آزادگان جهان تبدیل شده و بسیاری از ملت‌ها با هر دین و آیینی، چشم امید به ایستادگی و مقاومت مردم ایران دارند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که به وحدت ملی لطمه بزند، تنها خیانت به ملت ایران نیست، بلکه به آرمان همه آزادگان جهان نیز آسیب وارد می‌کند.

تأکید بر تبعیت از رهبری و حمایت از نیروهای مسلح

شیخی‌زاده با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور، از شهروندان خواست با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از رهبری، همچنان پشتیبان نیروهای مسلح باشند.

وی گفت: ملت ایران با تکیه بر همدلی، انسجام ملی و همراهی با نیروهای مسلح، مسیر عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد و همچون گذشته از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت خواهد کرد.

کد مطلب 6897196

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