به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی‌زاده شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم قروه، با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم، اظهار کرد: حضور حماسی، مقاومت، همدلی و یکپارچگی مردم، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور است و از این حضور باشکوه صمیمانه قدردانی می‌کنم.

وی با اشاره به عوامل پیروزی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، افزود: از سال ۱۳۵۷ تاکنون سه رکن اساسی شامل رهبری، مردم و ایدئولوژی، پایه‌های اصلی عزت و پیروزی ملت ایران بوده‌اند، اما امروز پس از گذشت دهه‌ها، وحدت و انسجام ملی به عنوان مهم‌ترین عامل حفظ این اقتدار در کنار این ارکان قرار گرفته است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان آسیب ببیند، استمرار موفقیت‌ها و سربلندی کشور نیز با مخاطره روبه‌رو خواهد شد.

خدشه به وحدت، هم‌سویی با اهداف دشمن است

شیخی‌زاده با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی، خاطرنشان کرد: همه جریان‌ها، سلایق و گروه‌های سیاسی باید برای حفظ وحدت تلاش کنند و هیچ منفعت حزبی یا جناحی نباید بر منافع ملی ترجیح داده شود.

وی افزود: هر فرد یا جریانی که امروز وحدت ملت ایران را هدف قرار دهد، در مسیر خواست دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی حرکت کرده و به منافع کشور آسیب می‌زند.

نماینده مردم قروه و دهگلان با بیان اینکه اقتدار جمهوری اسلامی تنها محدود به مرزهای کشور نیست، اظهار کرد: امروز ملت ایران به نماد امید برای آزادگان جهان تبدیل شده و بسیاری از ملت‌ها با هر دین و آیینی، چشم امید به ایستادگی و مقاومت مردم ایران دارند.

وی ادامه داد: هر اقدامی که به وحدت ملی لطمه بزند، تنها خیانت به ملت ایران نیست، بلکه به آرمان همه آزادگان جهان نیز آسیب وارد می‌کند.

تأکید بر تبعیت از رهبری و حمایت از نیروهای مسلح

شیخی‌زاده با اشاره به نقش مردم کردستان در دفاع از کشور، از شهروندان خواست با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از رهبری، همچنان پشتیبان نیروهای مسلح باشند.

وی گفت: ملت ایران با تکیه بر همدلی، انسجام ملی و همراهی با نیروهای مسلح، مسیر عزت و پیروزی را ادامه خواهد داد و همچون گذشته از آرمان‌های انقلاب اسلامی صیانت خواهد کرد.