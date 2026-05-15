ابوالقاسم لعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به سه زن مصدوم غرق‌شدگی در منطقه لفور خبر داد و اظهار داشت: عصر جمعه گزارشی مردمی مبنی بر غرق‌شدگی در لفور به مرکز ارتباطات اورژانس بابل اعلام شد که بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های اورژانس سیدکلا و ریگ چشمه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند. مصدومان این حادثه سه زن در سنین ۱۵، ۱۸ و ۴۲ سال بودند که به دلیل رفتن به داخل رودخانه دچار غرق‌شدگی شده بودند.

رئیس اورژانس بابل تصریح کرد: تکنسین‌های اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی، باز کردن راه هوایی و اجرای اقدامات دارویی، اقدامات لازم برای تثبیت وضعیت آنان را انجام دادند.

لعلی در پایان خاطرنشان کرد: هر سه مصدوم پس از اقدامات اولیه درمانی و تحت مراقبت‌های مداوم، جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی آن‌ها پایدار است.