۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

نجات ۳ زن از غرق‌شدگی در منطقه لفور

بابل - رئیس اورژانس بابل، از امدادرسانی به سه زن مصدوم غرق‌شدگی در منطقه لفور خبر داد.

ابوالقاسم لعلی در گفت وگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی به سه زن مصدوم غرق‌شدگی در منطقه لفور خبر داد و اظهار داشت: عصر جمعه گزارشی مردمی مبنی بر غرق‌شدگی در لفور به مرکز ارتباطات اورژانس بابل اعلام شد که بلافاصله تکنسین‌های پایگاه‌های اورژانس سیدکلا و ریگ چشمه به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نیروهای اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حاضر شده و اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند. مصدومان این حادثه سه زن در سنین ۱۵، ۱۸ و ۴۲ سال بودند که به دلیل رفتن به داخل رودخانه دچار غرق‌شدگی شده بودند.

رئیس اورژانس بابل تصریح کرد: تکنسین‌های اورژانس پس از بررسی علائم حیاتی، باز کردن راه هوایی و اجرای اقدامات دارویی، اقدامات لازم برای تثبیت وضعیت آنان را انجام دادند.

لعلی در پایان خاطرنشان کرد: هر سه مصدوم پس از اقدامات اولیه درمانی و تحت مراقبت‌های مداوم، جهت ادامه روند درمانی به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل شدند و خوشبختانه حال عمومی آن‌ها پایدار است.

