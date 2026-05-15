تاکید استاندار خوزستان بر نظارت مستمر بر قیمت کالاهای اساسی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده، شامگاه جمعه در جلسه شورای معاونان استانداری گفت: یکی از تمرکزهای اساسی ما باید روی بازار باشد و با افزایش گروه‌های نظارتی، کنترل لازم بر قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج مردم را داشته باشیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر ضرورت ثبات‌بخشی به بازار اظهار کرد: از هر ابتکار، نیرو و امکانی باید استفاده کنید تا مردم احساس کنند قیمت‌ها منطقی است. ما نباید از هیچ تلاشی برای ساماندهی میوه، روغن، برنج و دیگر کالاهای اساسی فروگذار کنیم.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های مرزی خوزستان برای تنظیم بازار گفت: می‌توانیم از عراق واردات منظم داشته باشیم. انتظار این است که به کشور برای ساماندهی بازار کمک کنید. از شلمچه تا بصره، باید برنامه‌ریزی کنیم.

استاندار خوزستان با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام و مشارکت دستگاه‌ها گفت: تجهیزات را از یک دستگاه، نیروی انسانی را از دستگاه دیگر و نقشه را از مسئول مربوطه بگیریم و پروژه‌های نزدیک به اتمام را با مشارکت جلو ببریم.