۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

بانک‌ها در خوزستان به صورت ۱۰۰ درصدی باید فعالیت کنند

اهواز-استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم هماهنگی و انسجام کامل میان دستگاه‌های اجرایی در شرایط جنگی، بانک‌های استان باید به صورت ۱۰۰ درصدی به فعالیت خود ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری که با هدف بررسی آخرین وضعیت استان، روند خدمات‌رسانی به مردم و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جنگ برگزار شد، گفت: ضرورت دارد تا با هم‌افزایی و ارائه راهکارهای مؤثر، چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف استان مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در شرایط حساس کنونی، افزود: باید نظارت‌ها بر بازار، قیمت کالاهای اساسی همچون تخم‌مرغ، مرغ و آرد و همچنین کارکرد سازمان‌ها، ادارات و شهرداری‌ها تشدید شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم فعالیت ۱۰۰ درصدی بانک‌ها برای تسهیل امور مردم، تصریح کرد: تمامی بانک‌ها موظفند با حضور کامل و فعال، خدمات خود را به شهروندان ارائه دهند تا هیچگونه خللی در معیشت مردم ایجاد نشود.

موالی‌زاده در خصوص حوزه سلامت و درمان، خاطرنشان کرد: نظارت بر داروها، نحوه توزیع آن‌ها در داروخانه‌ها و همچنین فعالیت بیمارستان‌ها باید به صورت دقیق و مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های بازرسی، اظهار داشت: اکیپ‌هایی برای بررسی دقیق کارکرد ادارات تشکیل می‌شود تا عملکرد آن‌ها در خدمت‌رسانی به مردم ارزیابی شود.

استاندار خوزستان ارتباط بیشتر مدیران با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: مدیران باید ارتباطات خود را با دستگاه‌های زیرمجموعه افزایش دهند تا هماهنگی لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب فراهم آید.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت شهرستان‌های درگیر جنگ، افزود: ستاد بحران در شهرستان‌هایی که مورد اصابت دشمن قرار گرفته‌اند، تشکیل و فعال شود.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه در اطلاع‌رسانی شفاف، بیان کرد: به تعدادی از خبرنگاران با صدور کارت ویژه و هماهنگی حراست استانداری و تأییدیه‌های امنیتی، مجوز داده می‌شود تا در مناطق غیرنظامی که مورد بمباران قرار گرفته‌اند، حضور یافته و گزارش‌های خود را تهیه کنند.

کد خبر 6775480

