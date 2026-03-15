به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی‌زاده ظهر امروز یکشنبه در نشست شورای معاونین و مدیران استانداری که با هدف بررسی آخرین وضعیت استان، روند خدمات‌رسانی به مردم و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در جنگ برگزار شد، گفت: ضرورت دارد تا با هم‌افزایی و ارائه راهکارهای مؤثر، چالش‌ها و مشکلات موجود در بخش‌های مختلف استان مرتفع شود.

وی با اشاره به اهمیت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها در شرایط حساس کنونی، افزود: باید نظارت‌ها بر بازار، قیمت کالاهای اساسی همچون تخم‌مرغ، مرغ و آرد و همچنین کارکرد سازمان‌ها، ادارات و شهرداری‌ها تشدید شود.

استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم فعالیت ۱۰۰ درصدی بانک‌ها برای تسهیل امور مردم، تصریح کرد: تمامی بانک‌ها موظفند با حضور کامل و فعال، خدمات خود را به شهروندان ارائه دهند تا هیچگونه خللی در معیشت مردم ایجاد نشود.

موالی‌زاده در خصوص حوزه سلامت و درمان، خاطرنشان کرد: نظارت بر داروها، نحوه توزیع آن‌ها در داروخانه‌ها و همچنین فعالیت بیمارستان‌ها باید به صورت دقیق و مستمر مورد پایش قرار گیرد.

وی با اشاره به تشکیل اکیپ‌های بازرسی، اظهار داشت: اکیپ‌هایی برای بررسی دقیق کارکرد ادارات تشکیل می‌شود تا عملکرد آن‌ها در خدمت‌رسانی به مردم ارزیابی شود.

استاندار خوزستان ارتباط بیشتر مدیران با دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: مدیران باید ارتباطات خود را با دستگاه‌های زیرمجموعه افزایش دهند تا هماهنگی لازم برای خدمت‌رسانی مطلوب فراهم آید.

موالی‌زاده با اشاره به وضعیت شهرستان‌های درگیر جنگ، افزود: ستاد بحران در شهرستان‌هایی که مورد اصابت دشمن قرار گرفته‌اند، تشکیل و فعال شود.

وی در پایان با اشاره به نقش رسانه در اطلاع‌رسانی شفاف، بیان کرد: به تعدادی از خبرنگاران با صدور کارت ویژه و هماهنگی حراست استانداری و تأییدیه‌های امنیتی، مجوز داده می‌شود تا در مناطق غیرنظامی که مورد بمباران قرار گرفته‌اند، حضور یافته و گزارش‌های خود را تهیه کنند.