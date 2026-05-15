هشدار ایران درخصوص تصویر جعلی آمریکا از حامیان قطعنامه تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی گفت: «آمریکا به دنبال سوء استفاده از تعداد به اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه با انگیزه‌های سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری جعلی از حمایت گسترده بین‌المللی برای اقدامات غیرقانونی خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.»

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل هشدار داد: در صورت هرگونه تنش‌زایی جدید از سوی واشنگتن، تمامی کشورهای حامی پیش‌نویس قطعنامه در کنار آمریکا مسئولیت بین‌المللی پیامدهای آن را بر عهده خواهند داشت و هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیکی، آنان را از مسئولیت مشروعیت‌بخشی به اقدامات آمریکا مبرا نخواهد کرد.