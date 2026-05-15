۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱:۵۷

هشدار ایران درخصوص تصویر جعلی آمریکا از حامیان قطعنامه تنگه هرمز

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در خصوص تصویر جعلی آمریکا از «حمایت گسترده بین المللی» درباره قطعنامه ضدایرانی تنگه هرمز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز جمعه به وقت محلی گفت: «آمریکا به دنبال سوء استفاده از تعداد به اصطلاح حامیان مشترک پیش‌نویس قطعنامه با انگیزه‌های سیاسی و یک‌جانبه خود است تا تصویری جعلی از حمایت گسترده بین‌المللی برای اقدامات غیرقانونی خود ایجاد کند و راه را برای ماجراجویی نظامی بیشتر در منطقه هموار سازد.»

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل هشدار داد: در صورت هرگونه تنش‌زایی جدید از سوی واشنگتن، تمامی کشورهای حامی پیش‌نویس قطعنامه در کنار آمریکا مسئولیت بین‌المللی پیامدهای آن را بر عهده خواهند داشت و هیچ بهانه سیاسی یا پوشش دیپلماتیکی، آنان را از مسئولیت مشروعیت‌بخشی به اقدامات آمریکا مبرا نخواهد کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • فریدون IR ۰۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      فشار معیشتی مردم را سخت آزار میدهد . اما این هنر ایرانی است که از سختی ها نمی هراسد و از پیچ های تاریخی با شعار ما وطن را به دشمن نمیدهیم عبور میکند ، حضور مردم در خیابان نشانه اتحاد برای نجات کشور است .
    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
      چیزی به نام سازمان بین المللی وجود نداره .... در واقع سازمان بین ایالات متحده و اسرائیل است. در جنگل کسی میتونه زنده بمونه که قوی ترین باشه . الان عصر جنگل هستیم.

