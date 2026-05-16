برگزاری دوره آموزشی «فانوس» ویژه اقشار تأثیرگذار در چهارمحال و بختیاری

اشرف کبیری‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه دوره‌های آموزشی ویژه اقشار تأثیرگذار جامعه ذیل عنوان «طرح فانوس» با محوریت جهاد تبیین در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: رویکرد سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر تحت پوشش قرار دادن قشر خاکستری جامعه ما را بر آن داشت که دوره‌های آموزشی ویژه این افراد را برگزار کنیم.

کارشناس امور بانوان اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه معمولاً اقشار مذهبی و فرهنگی، مبلغان، هیئات مذهبی، نیروهای قرآنی و نظیر اینها مخاطب برنامه‌های فرهنگی و آموزشی سازمان هستند، ادامه داد: لذا تلاش شد برنامه‌ای خاص اقشار و اصناف مختلف مردم طراحی و اجرا شود که طیف وسیع‌تری از جامعه را تحت پوشش قرار دهد. طرح فانوس با محوریت جهاد تبیین ویژه اقشار تأثیرگذار جامعه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی طراحی شده است.

وی به اهداف اجرای طرح فانوس اشاره و تصریح کرد: این اهداف شامل جذب مخاطب شناور (قشر خاکستری) با محوریت نقش‌آفرینی در انتقال آموزه‌های دینی، نقش مخاطب شناور در واسطه بین حاکمیت و مردم، نقش قشر خاکستری در ارتقای اخلاق‌مداری در جامعه و نیز توانمندسازی و ایجاد مهارت طراحی راهکار تبیینی ویژه قشر خاکستری از ایده تا میدان عمل است.

اقشار تأثیرگذار جامعه به جهادگران فعال عرصه تبیین و روشنگری

کبیری‌پور بیان کرد: در این راستا قریب به ۲۵ گروه احصا و تقسیم‌بندی شد که در مرحله اول صرفاً بانوان را تحت پوشش قرار می‌دهد و از صنف آرایشگران زنانه تا رانندگان اسنپ، فروشندگان لباس، تولیدکنندگان و طراحان لباس، کافه‌داران و دیگر اقشار را در بر می‌گیرد.

وی اظهار کرد: نشست اول را با صنف آرایشگران زنانه داشتیم که نشست اول صرفاً معطوف بر شنیدن دغدغه‌ها و دیدگاه‌ها بود و در گام‌های بعدی بعد از آنکه جذب حداکثری صورت گرفت، مباحث فقهی و احکام به صورت علمی و به‌روز به این افراد آموزش داده خواهد شد.

کبیری‌پور با تأکید بر اینکه بانوان عموماً ساعاتی از وقت خود را در آرایشگاه‌ها می‌گذرانند، افزود: اگر آرایشگران ما جهادگران تبیین شوند و مباحثی چون احکام اسلام، مباحث اخلاقی و موضوعات روز به مخاطبان خود انتقال دهند، تصور کنید چه اتفاقات مبارکی در این محل‌ها به نفع دین و معنویت، جامعه و خانواده‌ها رقم خواهد خورد.

وی ادامه داد: درواقع آموزش و آگاهی‌بخشی و همراه ساختن یک آرایشگر به معنای آموزش و بصیرت‌افزایی طیف گسترده‌ای از بانوان جامعه که مشتریان این فرد هستند، خواهد بود.

کبیری‌پور با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی به صورت هفتگی و منظم ادامه دارد، گفت: نشستی با بانوان راننده اسنپ و سرویس‌های مدارس در دستور کار است و در اهمیت این قشر همین بس که راننده اسنپ حتی با پخش یک موسیقی در خودروی خود نیز می‌تواند جهادگر تبیین باشد و به خانم مسافر خود آگاهی بخشد.

کارشناس مشاوره و روانشناسی با تأکید بر اینکه هر فردی در هر شغل و جایگاه می‌تواند الگوی رفتاری جامعه مخاطب خود باشد، بیان کرد: فلسفه زندگی اجتماعی انسان‌ها همین است که در کنار هم از یکدیگر الگوگیری کنند و به رشد و تعالی برسند.

کبیری‌پور با تصریح اینکه طرح فانوس به دنبال وسعت‌بخشی به گستره مخاطبان است، افزود: شاید آموزش در برخی مفوله‌ها برای قشر مذهبی جذابیتی نداشته باشد زیرا آگاهی کافی را نسبت به مسئله دارند؛ لذا جا دارد قشر خاکستری را نیز مخاطب برنامه‌های دینی و فرهنگی قرار دهیم و به هر نحو ممکن آنها را جذب کنیم.

وی در پایان تصریح کرد: تلاش داشتیم تا با به خرج دادن ذوق و خلاقیت در طراحی دعوت‌نامه، هدایا و یادمان دوره، مخاطبان را جذب و به فکر وادار کنیم. دوره‌های آموزشی و جلسات دورهمی با این گروه‌های ۲۵ گانه تا پایان سال ادامه دارد.