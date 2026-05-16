ارتباط واکسن آنفلوانزا و کاهش خطر آلزایمر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش دادند سالمندانی که واکسن آنفلوانزا با دوز بالا دریافت کردهاند، تقریباً۵۵٪ کاهش خطر ابتلا به آلزایمر داشتهاند.
محققان گفتند که این واکسن با دوز بالا- چهار برابر قویتر از دوز استاندارد- توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماریهای ایالات متحده برای افراد ۶۵ سال به بالا توصیه میشود.
به گفته محققان، تحقیقات قبلی نشان داده است که دوز استاندارد نیز خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش میدهد، اما تنها حدود ۴۰ درصد.
دکتر «پاول شولز»، محقق ارشد و استاد مغز و اعصاب در مرکز علوم بهداشتی دانشگاه تگزاس، گفت: «بسیاری از مردم از جمله متخصصان مراقبتهای بهداشتی، از این دوز بالاتر که برای سالمندان در دسترس است، مطلع نیستند.»
محققان در یک بیانیه خبری اعلام کردند که آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است و انتظار میرود تعداد موارد ابتلا به این بیماری تا سال ۲۰۵۰ بیش از دو برابر شود.
برای مطالعه جدید، محققان تقریباً ۱۲۱۰۰۰ سالمندی را که واکسن آنفلوانزا با دوز بالا دریافت کرده بودند با بیش از ۴۴۰۰۰ نفر که دوز استاندارد دریافت کرده بودند، مقایسه کردند.
محققان گفتند که واکسن با دوز بالا توصیه میشود زیرا سیستم ایمنی سالمندان با افزایش سن شروع به تضعیف میکند و در مبارزه با عفونت کمتر مؤثر میشود.
نتایج نشان داد در افرادی که دوز بالاتر را دریافت کردند، در مقایسه با افرادی که حداقل به مدت ۲۵ ماه دوز استاندارد را دریافت کردند، خطر ابتلا به آلزایمر به طور قابل توجهی کمتر بود.
محققان همچنین دریافتند که اثر محافظتی دوز بالا در بین زنان قویتر بود.
این مطالعه نتوانست بگوید که چرا واکسن آنفلوانزا ممکن است در برابر آلزایمر محافظت ایجاد کند و نتوانست ارتباط علت و معلولی مستقیمی بین تزریق واکسن و کاهش خطر ابتلا به این بیماری را نشان دهد.
محققان گفتند که تحقیقات بیشتری لازم است تا نه تنها بفهمیم که چرا این واکسن ممکن است به محافظت در برابر آلزایمر کمک کند، بلکه بفهمیم که چرا دوز بالاتر بهتر عمل میکند.
