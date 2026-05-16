  1. سلامت
  2. بهداشت
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۱۳

صدور حواله جداگانه برای عرضه الکل طبی حذف شد

صدور حواله جداگانه برای عرضه الکل طبی حذف شد

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، از تسهیل فرآیند تامین اتانول طبی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: صدور حواله و مجوزهای جداگانه برای عرضه آن حذف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی با اشاره به ابلاغیه‌های اخیر سازمان در خصوص وضعیت کنترلی اتانول اظهار داشت: با توجه به اینکه اتانول در فهرست کنوانسیون‌های بین‌المللی دارو و مواد تحت کنترل (INCB) قرار ندارد، لزومی به صدور مجوزهای جداگانه برای مراحل تولید، توزیع و عرضه این فرآورده وجود ندارد.

وی افزود: بر همین اساس، شرکت‌های تولیدی می‌توانند به‌ صورت مستقیم نسبت به خرید الکل مورد نیاز خود اقدام کنند و دیگر نیازی به ارسال درخواست به این اداره کل جهت تایید یا صدور حواله توسط اداره امور دارو و مواد تحت کنترل نخواهد بود.

شعیبی خاطرنشان کرد: این تصمیم به منظور تسریع در فرآیندهای تولیدی اتخاذ شده و بخشنامه‌های قبلی که مغایر با این رویه جدید بودند، لغو و کان‌لم‌یکن تلقی می‌شوند.

مدیرکل امور فرآورده‌های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو، از رؤسای انجمن‌های تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی، داروهای طبیعی، شیر خشک و انجمن پروبیوتیک خواست تا این موضوع را برای اجرا به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه خود اطلاع‌رسانی کنند.

کد مطلب 6831286
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها