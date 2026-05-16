مهلت ثبت آثار در دهمین دوره جایزه فیروزه تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با نزدیک شدن به روزهای پایانی ثبت‌نام دهمین دوره جایزه فیروزه، روند ارسال آثار از استان‌های مختلف کشور وارد مرحله رقابتی تازه‌ای شده است؛ رقابتی که می‌تواند نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌های بومی، صنایع خلاق، هدایای فرهنگی و محصولات نوآورانه هر استان ایفا کند.

بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده در سامانه جایزه فیروزه، تاکنون ۳۴۴ اثر از ۲۴ استان کشور در دبیرخانه این رویداد ملی به ثبت رسیده است. در این میان، استان آذربایجان شرقی با ۱۲۶ اثر، سیستان و بلوچستان با ۵۵ اثر و قم با ۵۳ اثر در صدر جدول مشارکت قرار دارند و رقابت نزدیکی میان استان‌های فعال برای کسب جایگاه‌های برتر شکل گرفته است.

در مقابل، هنوز ۷ استان کشور شامل آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان و هرمزگان هیچ اثری در سامانه ثبت نکرده‌اند؛ موضوعی که ضرورت تحرک بیشتر دستگاه‌های فرهنگی، هنرمندان، تولیدکنندگان صنایع خلاق و فعالان حوزه کالاهای فرهنگی این استان‌ها را دوچندان می‌کند.

جایزه فیروزه به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای ملی حوزه صنایع فرهنگی، فرصتی برای معرفی استعدادهای بومی، ایده‌های خلاقانه و محصولات فرهنگی ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود. از این رو انتظار می‌رود استان‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسانه‌های استانی، هنرستان ها، فرهنگسراها و شبکه فعالان فرهنگی، زمینه حضور گسترده‌تر هنرمندان و تولیدکنندگان را فراهم کنند.

مهلت ثبت آثار در دهمین دوره جایزه فیروزه تا ۵ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت اثر و دریافت اطلاعات بیشتر به سامانه رسمی جایزه فیروزه مراجعه کنند.