علیرضا نوریزاده دبیر دهمین جایزه فیروزه در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: جایزه فیروزه تقریباً از ۱۰ سال پیش توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این هدف راهاندازی شد که به کالاهای فرهنگی غیر از کتاب مثل نوشتافزار، اسباببازی، هدایای فرهنگی و سایر محصولات فرهنگی اهمیت و ارزش بیشتری داده شود.هدف اصلی این جایزه تقویت اقتصاد فرهنگ و گسترش گفتمان تولید و مصرف فرهنگی در کشور است.
وی افزود: فراخوان دهمین جایزه فیروزه منتشر شده و هم اکنون ثبتنام تولیدکنندگان در حوزههای مختلف در حال انجام است. در این دوره، تلاش کردیم جوایز را ترمیم کنیم تا برای تولیدکنندگان کوچک نیز جذابتر و مؤثرتر باشد. اگر دوره گذشته مبلغ جایزه اول حدود ۳۰ میلیون تومان بود، امسال حداقل دو برابر آن در نظر گرفته شده است تا به کارگاههای کوچک و تولیدکنندگان نوپا کمک کند.
دبیر دهمین جایزه فیروزه گفت: برنامهریزی ما اینگونه است که ثبتنام آثار تا پایان تیرماه ادامه خواهد داشت. مرحله داوری در مردادماه انجام میشود و مراسم اعلام برگزیدگان و اهدای جوایز در شهریورماه برگزار خواهد شد. البته بهدلیل شرایط خاص و وقفهای که در ابتدای سال بهدلیل رویدادهای مرتبط با جنگ پیش آمد، سامانه ثبتنام کمی با تأخیر آغاز به کار کرد، اما اکنون روند کاملاً فعال شده و در حال افزایش تعداد شرکتکنندگان هستیم.
وی افزود: امسال بخش ویژهای را بهعنوان «کالاهای فرهنگی مرتبط با حوادث میناب» در نظر گرفتهایم. متأسفانه جنایات اخیر که موجب شهادت تعدادی از کودکان در میناب شد، دل همه را اندوهگین کرده است. ما در جایزه فیروزه تلاش داریم هنرمندان و تولیدکنندگان را تشویق کنیم تا در قالب محصولات فرهنگی مانند کولهپشتیها، دفتر مشقها، عروسکها و نوشتافزارها، آثاری طراحی کنند که یادآور این رویداد تلخ و در عین حال نماد مقاومت و محکومیت این جنایات باشد.
نوریزاد ادامه داد: درواقع اداره کل مؤسسات و صنوف فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف پاسداشت یاد و خاطره ۱۶۸ دانشآموز شهید مدرسه شجره طیبه میناب که مظلومانه به شهادت رسیدند، «بخش ویژه ۱۶۸ فرشته میناب» را در دهمین دوره جایزه کالای فرهنگی با الگوی ایرانی ـ اسلامی (جایزه فیروزه) برپا میکند.
وی یادآور شد: ما از تمامی هنرمندان علاقهمند استقبال میکنیم تا بتوانیم در راستای زنده نگه داشتن این خاطرات و تقبیح جنایتهای رژیم صهیونیستی، اثری فرهنگی و ماندگار خلق کنیم.
دبیر دهمین جایزه فیروزه با اشاره به سطوح و محورهای بخش ویژه «۱۶۸ فرشته میناب گفت: این بخش ویژه کاملاً منطبق با سطوح اصلی دهمین دوره جایزه فیروزه طراحی شده است و شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با الهام از محورهایی همچون مدرسه شجره طیبه میناب (بهعنوان نماد مقاومت فرهنگی و آموزشی)، نمادهای بومی میناب و استان هرمزگان (شامل پوشش، آداب، رسوم، نقوش و صنایعدستی بومی منطقه)، یاد و نام ۱۶۸ شهید دانشآموز، مضامین مقاومت، همدلی و آرمانخواهی (بهعنوان چارچوب ارزشی و محتوایی آثار) خلق کنند.
وی افزود: جوایز بخش ویژه در هر حوزه شامل نفر اول ۵۰ میلیون تومان، نفر دوم ۳۰ میلیون تومان، نفر سوم ۲۰ میلیون تومان و شایسته تقدیر (چندین اثر برگزیده) ۱۰ میلیون تومان است.
نوریزاده خاطرنشان کرد: مزایای ویژه شرکتکنندگان برگزیده شامل عضویت در صندوق اعتباری هنر و برخورداری از حمایتهای رفاهی و بیمه تأمین اجتماعی ویژه هنرمندان، اعطای گواهینامه مشارکت با امضای دبیر جشنواره به تمام شرکتکنندگانی که آثارشان به حد نصاب کیفی برسد و اهدای تقدیرنامه ویژه با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به برگزیدگان اصلی است.
دبیر دهمین جایزه فیروزه در پایان گفت: بخش ویژه نه فقط یک رقابت هنری، بلکه یک جنبش فرهنگی ـ حقوقی برای زنده نگه داشتن حافظه تاریخی و مستندسازی مظلومیت دانشآموزان ایرانی در محافل بینالمللی است و امیدواریم هنرمندان خلاق و متعهد کشور با حضور پرشور خود، پیام میناب را به قدرتمندترین زبان ممکن، یعنی زبان هنر، به جهان برسانند.
