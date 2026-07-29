۱۵۰ اثر از بوشهر به دهمین جشنواره ملی فیروزه ارسال شد

عباس مطاف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد: هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان استان با ارائه ۱۵۰ اثر، در دهمین دوره جشنواره ملی فیروزه حضور یافته‌اند.

وی افزود: آثار ارسالی استان بوشهر در بخش‌های متنوعی از جمله طراحی و ساخت عروسک، نوشت‌افزار، هدایای فرهنگی، تولیدات مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و سایر محصولات فرهنگی خلاقانه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه جشنواره ملی فیروزه یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشور در حوزه صنایع فرهنگی است، تصریح کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ایده‌های نو، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه اقتصاد فرهنگ و تقویت فرآیند تجاری‌سازی محصولات و صنایع خلاق فراهم می‌کند.

مطاف با اشاره به استقبال فعالان فرهنگی استان از این رویداد ملی بیان کرد: حضور پررنگ هنرمندان و تولیدکنندگان بوشهری در جشنواره فیروزه، ظرفیت بالای استان در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری را نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر صنایع خلاق در بوشهر باشد.

وی ادامه داد: استقبال گسترده از دهمین دوره جشنواره ملی فیروزه نشان‌دهنده توجه روزافزون فعالان فرهنگی استان به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، در کنار حفظ و تقویت هویت ایرانی، اسلامی و بومی در تولید محصولات فرهنگی است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که حضور موفق هنرمندان استان در این جشنواره، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و خلاق بوشهر در سطح ملی و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه را فراهم کند.