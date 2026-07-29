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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰

۱۵۰ اثر از بوشهر به دهمین جشنواره ملی فیروزه ارسال شد

۱۵۰ اثر از بوشهر به دهمین جشنواره ملی فیروزه ارسال شد

بوشهر- معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: هنرمندان و فعالان صنایع فرهنگی استان با ارسال ۱۵۰ اثر در بخش‌های مختلف، در دهمین جشنواره ملی فیروزه حضور دارند.

عباس مطاف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های استان بوشهر در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق اظهار کرد: هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان استان با ارائه ۱۵۰ اثر، در دهمین دوره جشنواره ملی فیروزه حضور یافته‌اند.

وی افزود: آثار ارسالی استان بوشهر در بخش‌های متنوعی از جمله طراحی و ساخت عروسک، نوشت‌افزار، هدایای فرهنگی، تولیدات مبتنی بر فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی و سایر محصولات فرهنگی خلاقانه به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه جشنواره ملی فیروزه یکی از مهم‌ترین رویدادهای کشور در حوزه صنایع فرهنگی است، تصریح کرد: این جشنواره فرصت مناسبی برای معرفی ایده‌های نو، حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه اقتصاد فرهنگ و تقویت فرآیند تجاری‌سازی محصولات و صنایع خلاق فراهم می‌کند.

مطاف با اشاره به استقبال فعالان فرهنگی استان از این رویداد ملی بیان کرد: حضور پررنگ هنرمندان و تولیدکنندگان بوشهری در جشنواره فیروزه، ظرفیت بالای استان در حوزه تولید محصولات فرهنگی و هنری را نشان می‌دهد و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه بیشتر صنایع خلاق در بوشهر باشد.

وی ادامه داد: استقبال گسترده از دهمین دوره جشنواره ملی فیروزه نشان‌دهنده توجه روزافزون فعالان فرهنگی استان به بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌ویژه هوش مصنوعی، در کنار حفظ و تقویت هویت ایرانی، اسلامی و بومی در تولید محصولات فرهنگی است.

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر ابراز امیدواری کرد که حضور موفق هنرمندان استان در این جشنواره، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های فرهنگی و خلاق بوشهر در سطح ملی و حمایت از تولیدکنندگان این حوزه را فراهم کند.

کد مطلب 6903272

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