تحقق ۹۵ درصدی بودجه مصوب شرکت مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش عملکرد مالی شرکت مترو تهران در سال گذشته، حاکی از موارد مثبت و ارزنده متعددی است که ماحصل آن، پیشبرد پروژه های ساخت و سازی در اقصی نقاط پایتخت بود.

زهرا پیروزی معاون مالی و اداری شرکت مترو تهران در این خصوص اظهار کرد: با همکاری و حمیت مجموعه دست اندرکاران ساخت مترو در تهران، از پیمانکاران و مشاوران گرفته تا همکاران شرکت مترو و همچنین ادارات کل معاونت حمل و نقل و ترافیک در ثبت و ارسال به موقع اسناد گواهی کارهای انجام شده به اداره کل امور مالی و اموال شهرداری تهران، جذب ۹۵ درصدی بودجه مصوب شرکت مترو در سال ۱۴۰۴ محقق شد که این امر در عملکرد شرکت مترو تهران بی سابقه بوده است. نکته مهم دیگر در تشریح عملکرد مالی شرکت مترو، تسویه ۹۸ درصدی خالص مطالبات کارکردهای سال ۱۴۰۴ پیمانکاران و مشاوران از طریق منابع مختلف نقد و غیر نقد بود که باعث رشد پیشرفت فیزیکی پروژه ها شد.

پیروزی در ادامه صحبتهای خود به مساله مهم دیگری اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۴ شرکت مترو به عنوان نخستین شرکت در مجموعه سازمان‌ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران، از طریق مجوز صادر شده توسط معاونت مالی و اقتصاد شهری، راساً اقدام به صدور حواله غیرنقد کارگزاری کرد و از همین محل، تسویه ۱۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران و مشاوران از منابع غیر نقد مقدور شد.

معاون مالی و اداری شرکت مترو، مجموع اقدامات صورت گرفته فوق الاشاره را ماحصل زحمات تمام دست اندرکاران امر در این شرکت و همچنین عوامل اجرایی پروژه های شبکه مترو تهران در سال گذشته دانست و اظهار امیدواری کرد که این رویه با قوت بیشتر در سالهای پیش رو تداوم یابد.