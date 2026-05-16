به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبداللهی ظهر شنبه در جلسه بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرای قانون جامع مبارزه با دخانیات با بیان اینکه مصرف دخانیات عملی نکوهیده و غیرقابل پذیرش است، اظهار کرد: در همه کشورهای دنیا برای عرضه و مصرف دخانیات محدودیت‌های سختگیرانه‌ای اعمال می‌شود و در ایران نیز قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات ظرفیت‌های قانونی لازم را پیش‌بینی کرده است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به ممنوعیت عرضه دخانیات به افراد زیر ۱۸ سال افزود: با وجود قوانین موجود، باید بررسی شود که آیا در صدور مجوزها و نظارت بر واحدهای صنفی دقت لازم صورت می‌گیرد یا خیر.

عبداللهی با انتقاد از گستردگی عرضه دخانیات در واحدهای صنفی گفت: از میان حدود دو هزار واحد صنفی، نزدیک به ۶۰۰ واحد به عرضه دخانیات می‌پردازند که این مسئله نشان‌دهنده ضعف نظارت و ضرورت بازنگری در روند کنترل این حوزه است.

وی از برگزاری همایشی تخصصی با محوریت مقابله با عرضه غیرمجاز دخانیات خبر داد و افزود: در این همایش از نخبگان علمی، عرضه‌کنندگان مجاز و حتی فعالان حوزه عرضه دخانیات دعوت خواهد شد تا ضمن تبیین آسیب‌ها، مسیر کاهش مصرف و کنترل عرضه با همکاری همه دستگاه‌ها دنبال شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تأکید کرد: پس از مرحله آگاه‌سازی و اقناع، با مراکز و افرادی که سلامت جامعه را به خطر می‌اندازند، برخورد قانونی و مؤثر انجام خواهد شد.

عبداللهی با اشاره به ضرورت کنترل عرضه قلیان در بوستان‌ها و اماکن عمومی بیان کرد: شهرداری‌ها، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاه‌های مسئول باید در این زمینه نقش فعال‌تری داشته باشند.

وی همچنین نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی و اقناع افکار عمومی را مهم دانست و گفت: صدا و سیما، رسانه‌های مکتوب و فضای مجازی باید در کاهش قبح‌زدایی از مصرف دخانیات و آگاهی‌بخشی عمومی ایفای نقش کنند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با هشدار نسبت به عادی‌سازی مصرف دخانیات در جامعه خاطرنشان کرد: امروز مصرف دخانیات در برخی فضاهای عمومی به یک رفتار عادی تبدیل شده و این موضوع زنگ خطری جدی برای آسیب‌های اجتماعی آینده است.