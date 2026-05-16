۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

اموال ۵۱ متهم به همکاری با شبکه‌های معاند در یزد توقیف شد

با دستور مقام قضایی، اموال ۵۱ نفر از افراد مرتبط با شبکه‌های همکار با دشمن در استان یزد شامل دارایی‌های بانکی، منقول و غیرمنقول و سهام شرکت‌ها توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور مقام قضایی اموال ۵۱ نفر از خائنین به وطن و افراد تاثیرگذار در شبکه همکاران دشمن در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونسیتی علیه امنیت و منافع ملی در استان یزد به نفع مردم و هزینه کرد برای بازسازی اماکن آسیب‌دیده از جنگ توقیف شد و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.

این اموال شامل وجوه نقد بانکی، اموال منقول و غیرمنقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی می‌شود که با دستور قضایی توقیف شده است و بررسی دقیقتر در مورد پرونده این افراد ادامه دارد.

از این تعداد، ۲۰ نفر در داخل کشور حضور دارند و ۳۱ نفر دیگر در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برند.

