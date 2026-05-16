بازدید ۴۹ هزار نفر گردشگر از ابنیه تاریخی کاشان طی ۲ روز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عبدالله‌زاده پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید بیش از ۴۹ هزار نفر گردشگر از اماکن تحت نظر اداره میراث فرهنگی کاشان طی دو روز ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت اظهار کرد: بیش از ۳۹ هزار گردشگر از باغ جهانی فین، بیش از هشت هزار گردشگر از خانه تاریخی بروجردی و حدود دو هزار گردشگر از محوطه باستانی سیلک در این دو روز بازدید کردند.

وی با تأکید بر اینکه جهان شهر کاشان با بیش از یک هزار و ۷۰۰ اثر تاریخی شناسایی شده یکی از شهرهای گردشگرپذیر است؛ تصریح کرد: شهرستان کاشان با جغرافیای بی نظیر خود از یک سو به کویر و از سوی دیگر به کوهستان منتهی می شود که همین قابلیت، سبب نگاه ویژه گردشگران به این منطقه در طول چهار فصل شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان خاطرنشان کرد: باتوجه اینکه جهان شهر کاشان مهد تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایران اسلامی است از گردشگران و مسافرین عزیزی که این منطقه را برای سفر انتخاب می کنند تقاضا دارد به فرهنگ ایرانی اسلامی دارالمومنین کاشان احترام بگذارند و از خدمات مختلفی که برایشان پیش بینی شده است استفاده کرده و با خاطره ای خوب و به یادماندنی از شهرستان کاشان برگردند.