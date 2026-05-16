وابستگی صنعت دفاعی آمریکا به زنجیره تأمین چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از نشنال اینترست، همزمان با تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی میان آمریکا و چین، ابعاد تازهای از وابستگی ساختار دفاعی ایالات متحده به زنجیره تأمین چینی آشکار شده است؛ وابستگیای که تنها به مواد خام محدود نمیشود و به بخشهای پیشرفته فناوری نظامی نیز نفوذ کرده است.
بر اساس گزارشهای تحلیلی از زنجیره تأمین صنایع تسلیحاتی آمریکا، چین در بازار فلزات کمیاب تقریباً نقش مسلطی دارد؛ موادی که در تولید تجهیزات نظامی پیشرفته کاربرد حیاتی دارند. با این حال بررسیها نشان میدهد حضور چین در زنجیره تأمین تسلیحات آمریکا فراتر از تأمین مواد اولیه است.
در حوزه تولید تسلیحات هوایی آمریکا از جمله موشکهای کروز، بمبهای هدایتشونده JASSM، JDAM و LRASM و همچنین سامانههایی مانند تاماهاوک، وابستگی به تأمینکنندگان خارجی، بهویژه شرکتهای چینی، در بخشهای مختلف دیده میشود.
بر اساس دادههای منتشر شده از تحلیل زنجیره تأمین این تسلیحات، در بخش الکترونیک حدود ۳۰۵ تأمینکننده چینی حضور دارند. همچنین در حوزه نرمافزار نزدیک به ۱۸۹ شرکت، در بخش ساختار و قطعات بدنه حدود ۱۸۷ تأمینکننده، در بخش پیشرانه بیش از ۲۰۰ شرکت و در حوزه سامانههای هدفگیری و جستوجوگرها نیز بیش از ۱۲۰ تأمینکننده چینی نقش دارند.
این آمار نشان میدهد چین در بخشهای کلیدی تولید تسلیحات آمریکایی حضور گستردهای دارد.
این وابستگی تنها به قطعات صنعتی محدود نیست و حوزههای پیشرفتهتری مانند باتریهای نسل جدید، آهنرباهای دائمی قدرتمند، لیزرهای نظامی، تراشههای تخصصی و سامانههای ارتباطی نظامی را نیز در بر میگیرد؛ فناوریهایی که مستقیماً با توان رزمی و فناوری دفاعی آمریکا مرتبط هستند.
کارشناسان حوزه دفاعی معتقدند این وضعیت نوعی تناقض راهبردی برای سیاست مهار چین از سوی واشنگتن ایجاد کرده است، زیرا بخش قابل توجهی از زیرساختهای نظامی آمریکا همچنان به شبکه تأمین چین وابسته است.
تحلیلگران هشدار میدهند هرگونه اختلال در روند تأمین این اقلام، چه در نتیجه تنشهای سیاسی، تحریمهای متقابل یا بحرانهای جهانی، میتواند به طور مستقیم بر توان عملیاتی و بازدارندگی ارتش آمریکا تأثیر بگذارد.
به اعتقاد کارشناسان، این وابستگی گسترده یک آسیبپذیری استراتژیک برای ایالات متحده ایجاد کرده است؛ وضعیتی که در شرایط تشدید رقابتهای جهانی میتواند به یکی از نقاط فشار مهم در معادلات قدرت تبدیل شود.
در مجموع، دادههای موجود نشان میدهد با وجود رقابت سیاسی و اقتصادی میان واشنگتن و پکن، پیوندهای عمیق صنعتی و فناورانه میان دو کشور همچنان برقرار است؛ پیوندهایی که اکنون به بخشهای حساس صنعت دفاعی آمریکا نیز رسیده و میتواند در آینده بر معادلات امنیتی جهان تأثیر بگذارد.
