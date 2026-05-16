به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به صنایع حیاتی و زیرساختهای ملت و کشور عزیزمان ایران و ایجاد خساراتی برای صنایع بالا دستی کشور چون پتروشیمی و فولاد، شرکت پایساز، بهعنوان یکی از تولیدکنندگان پیشرو در ساخت تاورهای صنعتی کشور، در شرایط حساس کنونی و در راستای مسئولیت اجتماعی و صنعتی خود، آمادگی کامل خویش را برای حمایت از صنایع نفت، گاز، پتروشیمی ، فولاد و بخشهای بالادستی اعلام مینماید.
در پی تحولات اخیر و بروز خسارات وارده به برخی زیرساختهای حیاتی کشورمان، این مجموعه صنعتی با تأکید دکتر عنایتالله عادلیمقدم، مدیرعامل شرکت پایساز، برنامهریزی لازم را برای افزایش ظرفیت تولید، ارتقای بهرهوری و تسریع در اجرای پروژههای مرتبط با ساخت «تاورهای حیاتی بخش انرژی» و مخازن اسکیل بزرگ در دستور کار قرار داده است. این اقدامات با اتکا به دانش فنی متخصصان ایرانی و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی استان خوزستان دنبال میشود.
شایان ذکر است سهامداران شرکت پایساز عمدتاً از قشر فرهیخته معلمان کشور بوده و این مجموعه با پشتوانه سرمایهگذاری مردمی و رویکرد توسعهمحور شکل گرفته است. همچنین کلیه نیروهای انسانی کارخانه از متخصصان و نیروهای بومی استان خوزستان هستند و کارخانه این شرکت در شهر اهواز مستقر است؛ موضوعی که بیانگر تعهد این مجموعه به توسعه منطقهای و استفاده حداکثری از ظرفیتهای محلی است.
شرکت پایساز طی سالهای گذشته با تولید و ساخت دهها دستگاه تاور صنعتی عظیم و بومیسازی فناوریهای مرتبط، نقش مؤثری در راهاندازی و پشتیبانی از پروژههای صنعتی کشور ایفا کرده و این مسیر توسعهای با برنامهریزی مدیریتی جدید با سرعت و انسجام بیشتری ادامه خواهد یافت.
دکتر عادلیمقدم با اشاره به جایگاه تاریخی استان خوزستان بهعنوان نماد مقاومت و تلاش در کشور، تأکید کرد این مجموعه صنعتی نیز در چارچوب توان تخصصی خود، خود را متعهد به ایفای نقش فعال در حمایت از صنایع حیاتی کشور و تقویت زیرساختهای ملی میداند.
شرکت پایساز بر این باور است که اتکا به توان داخلی، سرمایهگذاری مسئولانه و تکیه بر نیروی انسانی بومی، مسیر پایداری برای تقویت صنعت کشور و استمرار پیشرفت در حوزه انرژی فراهم خواهد کرد.
