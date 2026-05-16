به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرور، فرماندار ویژه کرج، امروز شنبه در آئین افتتاحیه برنامه های هفته سلامت در استان که به میزبانی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج برگزار شد، اظهار کرد، با اشاره به ضرورت توجه به سلامت فردی و اجتماعی، از مدارس بهعنوان خط مقدم ترویج فرهنگ بهداشت و پیشگیری از بیماریها نام برد.
فرماندار کرج در ادامه گفت: البرز ۵۳۰ هزار دانشآموز و ۲۷ هزار فرهنگی شاغل دارد که باید از این ظرفیت عظیم برای مقابله و پیشگیری از انواع بیماریها استفاده کرد.
ترویج بهداشت از خانه آغاز میشود
مهرور با تأکید بر نقش معلمان و دانشآموزان در گسترش سلامت تصریح کرد: برای داشتن جسم، روح و روان سالم باید کار بزرگ ارتقای بهداشت را از خانه و توسط دانشآموزان شروع کنیم.
نماینده عالی دولت در شهرستان کرج، تغذیه سالم، ورزش و حفظ محیط زیست را از محورهای کلیدی حوزه سلامت برشمرد و خاطرنشان کرد: این سه مقوله مهم باید بیش از پیش در مدارس استان البرز مورد توجه جدی قرار گیرد.
فرماندار کرج در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاشهای کادر درمان و امداد در دوران کرونا گفت: در جنگ تحمیلی سوم، فعالان حوزه سلامت و امدادرسانی استان از معلمان، هلال احمر، آتشنشانی و اورژانس گرفته تا دانشگاه علوم پزشکی، همگی پای کار بودند تا به مردم خدمت کنند.
