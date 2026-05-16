به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی وضعیت پیشرفت فیزیکی و رفع موانع اجرایی طرح آبرسانی به سایت ۹۶۵ هکتاری نهضت ملی مسکن بندرعباس، با حضور صفر صادقی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان، راه و شهرسازی و مشاوران طرح برگزار شد.

عبدالحمید حمزه پور مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان در حاشیه این نشست که به منظور تسریع در اجرای زیرساخت‌های حیاتی شمال بلوار شهیدرجایی برگزار شد، اظهار داشت: پروژه آبرسانی به اراضی ۹۶۵ هکتاری یکی از اولویت‌های اصلی آبفا در طرح نهضت ملی مسکن است.

وی تصریح کرد: موانع اجرایی پروژه به ویژه در نقاط تلاقی با شریان‌های شهری و با هدف تسریع در عملیات خط انتقال، می بایست، مجوزهای لازم برای ۷ مورد عبور عرضی از بلوارهای اصلی (رجایی، محیط‌بان و جهان‌آرا) و عبور از پیاده‌روهای باند غربی بلوار دلیر و مجتمع صدف صادر شود.

حمزه‌پور افزود: یکی از حساس‌ترین نقاط این پروژه، تقاطع خط انتقال آب با خط انتقال نفت خام در محدوده مجتمع صدف است که می بایست مرتفع شود.

مدیرعامل آبفا هرمزگان ضمن قدردانی از همکاری استانداری و راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: هدف از این نشست مشترک، هم‌افزایی برای رفع معارضات دولتی و شهری است که امیدواریم با دستورات صادر شده در این جلسه، عملیات اجرایی در نقاط دارای مانع، جان دوباره‌ای خواهد گرفت تا زیرساخت‌های آب و فاضلاب همزمان با پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی، آماده بهره‌برداری شود.

وی در پایان تاکید کرد: تأمین آب پایدار برای ۹۶۵ هکتاری مستلزم عبور از لایه‌های سخت اجرایی در محیط شهری است که با رویکرد تعاملی ایجاد شده بین دستگاه‌های عضو شورای مسکن استان، این مسیر هموار خواهد شد.

معاون استاندار هرمزگان نیز در این جلسه ضمن تاکید بر تسریع در اجرای زیرساخت های مسکن ملی، افزود: با توجه به اینکه توسعه مسکن نیازمند تامین آب است، ضروری است تا ضمن هموارسازی مسیر پروژه های آبرسانی، تکمیل پروژه های آبرسانی با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.

به گفته وی، عملیات احداث مخزن و خط انتقال پروژه کلنگ زنی و در دست اقدام است، ابراز امیدواری کرد با همکاری راه و شهرسازی موانع پیش رو مرتفع شود.