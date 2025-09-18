به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چهره‌آزاد از افتتاح پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سرچشمه زارچ خبر داد و گفت: این پروژه مهم و حیاتی حوزه آب و فاضلاب، با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آبفا اجرا شده است، افزود: اجرای این پروژه سبب شد بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان منطقه سرچشمه زارچ به آب شرب پایدار و فشار مناسب دسترسی داشته باشند.

مدیر امور آبفای زارچ طول خط انتقال اجراشده را سه هزار و ۲۴۰ متر عنوان کرد و گفت: این لوله‌گذاری با استفاده از لوله GRP با قطر ۴۰۰ میلی‌متر انجام شده است.

وی از پایان عملیات آبرسانی به سایت ۵۴ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد و افزود: با تکمیل شبکه توزیع و خطوط اصلی، امکان خدمات‌رسانی پایدار به ۸۸۵ واحد مسکونی این طرح ملی فراهم شد.

چهره‌آزاد مدیر امور آبفای زارچ گفت: عملیات آبرسانی به پروژه ۸۸۵ واحدی سایت نهضت ملی مسکن زارچ با وسعت ۵۴ هکتار به اتمام رسیده است.

وی افزود: شبکه توزیع آب این سایت شامل هشت هزار و ۷۳۸ متر لوله‌گذاری با قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی‌متر است که به طور کامل اجرا شده است.

به گفته چهره آزاد برای تأمین آب مورد نیاز این پروژه، به میزان ۷ لیتر بر ثانیه، ۱۰ حوضچه احداث شده است.

مدیر امور آبفای زارچ اعتبار هزینه‌شده برای احداث زیرساخت‌های آبرسانی این سایت را حدود ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار از محل بودجه عمرانی شرکت آبفا تأمین شده است.

چهره‌آزاد تأکید کرد: اجرای این پروژه بستر لازم برای خدمات‌رسانی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن زارچ را فراهم کرده و دسترسی آن‌ها به آب شرب پایدار را تضمین می‌کند.