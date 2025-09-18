  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

بهره‌برداری از خط انتقال آب سرچشمه زارچ

یزد- پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سرچشمه زارچ با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا چهره‌آزاد از افتتاح پروژه لوله‌گذاری خط انتقال آب سرچشمه زارچ خبر داد و گفت: این پروژه مهم و حیاتی حوزه آب و فاضلاب، با حضور امام جمعه، فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی شرکت آبفا اجرا شده است، افزود: اجرای این پروژه سبب شد بیش از ۱۰ هزار نفر از ساکنان منطقه سرچشمه زارچ به آب شرب پایدار و فشار مناسب دسترسی داشته باشند.

مدیر امور آبفای زارچ طول خط انتقال اجراشده را سه هزار و ۲۴۰ متر عنوان کرد و گفت: این لوله‌گذاری با استفاده از لوله GRP با قطر ۴۰۰ میلی‌متر انجام شده است.

وی از پایان عملیات آبرسانی به سایت ۵۴ هکتاری نهضت ملی مسکن این شهرستان خبر داد و افزود: با تکمیل شبکه توزیع و خطوط اصلی، امکان خدمات‌رسانی پایدار به ۸۸۵ واحد مسکونی این طرح ملی فراهم شد.

چهره‌آزاد مدیر امور آبفای زارچ گفت: عملیات آبرسانی به پروژه ۸۸۵ واحدی سایت نهضت ملی مسکن زارچ با وسعت ۵۴ هکتار به اتمام رسیده است.

وی افزود: شبکه توزیع آب این سایت شامل هشت هزار و ۷۳۸ متر لوله‌گذاری با قطرهای ۶۳، ۹۰، ۱۱۰ و ۱۶۰ میلی‌متر است که به طور کامل اجرا شده است.

به گفته چهره آزاد برای تأمین آب مورد نیاز این پروژه، به میزان ۷ لیتر بر ثانیه، ۱۰ حوضچه احداث شده است.

مدیر امور آبفای زارچ اعتبار هزینه‌شده برای احداث زیرساخت‌های آبرسانی این سایت را حدود ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این اعتبار از محل بودجه عمرانی شرکت آبفا تأمین شده است.

چهره‌آزاد تأکید کرد: اجرای این پروژه بستر لازم برای خدمات‌رسانی به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن زارچ را فراهم کرده و دسترسی آن‌ها به آب شرب پایدار را تضمین می‌کند.

