به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در نشست هماهنگی با مدیران حوزه مسکن استان، اظهار کرد: بازسازی واحدهای آسیبدیده از حملات اخیر باید با سرعت، هماهنگی و استفاده از همه ظرفیتهای اجرایی استان دنبال شود تا خانوادههای آسیبدیده هرچه سریعتر به شرایط عادی زندگی بازگردند.
وی با اشاره به وضعیت ساکنان محله منبع آب ۶۰۰ دستگاه افزود: تعیین تکلیف این خانوارها و واگذاری زمین به مالکان واحدهای آسیبدیده از اولویتهای استان است و دستگاههای مسئول موظف هستند در کوتاهترین زمان ممکن اقدامات لازم را انجام دهند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان همچنین بر رفع موانع اجرایی طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: تسریع در تکمیل پروژههای مسکن، تأمین زیرساختها و کاهش بروکراسی اداری باید با همکاری همه دستگاههای مرتبط دنبال شود.
صادقی پور خاطرنشان کرد: همه دستگاههای اجرایی باید با هماهنگی و همافزایی، روند اجرای پروژههای مسکن را تسریع کنند تا تعهدات دولت در حوزه تأمین مسکن و رفع دغدغههای مردم در زمانبندی پیشبینیشده محقق شود.
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