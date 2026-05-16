۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

استقبال وزیر کشور از همتای پاکستانی

به گزارش خبرگزاری مهر، «محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان، امروز در چارچوب تلاش‌های مستمر پاکستان برای تسهیل گفتگوها و ترویج صلح منطقه‌ای، در سفر رسمی دو روزه وارد جمهوری اسلامی ایران شد.

وزیر فدرال کشور پاکستان در بدو ورود به فرودگاه، مورد استقبال گرم همتای ایرانی خود، «اسکندر مؤمنی» وزیر کشور ایران، قرار گرفت.

پس از مراسم استقبال، دو وزیر کشور دیداری مهم و دوجانبه برگزار کردند که طی آن، درباره روابط ایران و پاکستان و چشم‌انداز ازسرگیری مذاکرات صلح، گفتگوهای مفصلی انجام شد.

محسن صمیمی

