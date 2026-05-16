به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری عصر شنبه در جلسه هماهنگی حمل و توزیع آرد استان با حضور مدیران شرکت‌های متصدی، با اشاره به حساسیت زنجیره تأمین نان اظهار داشت: تحویل دقیق کالا بر اساس مبدأ خرید، یکی از اولویت‌های راهبردی محسوب می‌شود. شرکت‌های حمل موظف هستند عیناً همان برند و محصول کارخانه‌ای را که نانوا در سامانه انتخاب کرده، به وی تحویل دهند.

وی ادامه داد: سیاست شناورسازی سهمیه گندم یارانه‌ای کارخانجات دقیقاً بر پایه میزان استقبال نانوایان از محصولات هر کارخانه طراحی شده است. بنابراین هرگونه تغییر در منشأ خرید هنگام تحویل، این سیاست نظارتی را مخدوش و حق نانوا و کارخانه را تضییع می‌کند.

مدیرکل غله مازندران با اشاره به نزدیکی فصل برداشت و افزایش مصرف نان به دلیل حضور کارگران فصلی، خاطرنشان کرد: رصد روزانه وضعیت حمل آرد از کارخانجات مازندران و گلستان باید با دقت دوچندان انجام شود. هیچ تأخیری در بارگیری و ارسال پذیرفتنی نیست و مانده آرد اردیبهشت‌ماه نانوایی‌ها باید در کمترین زمان ممکن مدیریت و توزیع شود.

جعفری در پایان با بیان اینکه نان مهم‌ترین کالای سبد مصرفی مردم است، تصریح کرد: تمام این تمهیدات، از نظارت بر بارگیری تا توزیع مویرگی، با هدف آرامش خاطر مردم عزیز استان انجام می‌شود. شرکت‌های حمل باید با حداکثر توان عملیاتی در صحنه حاضر باشند تا زنجیره تأمین آرد بدون کمترین اصطکاکی به فعالیت خود ادامه دهد.