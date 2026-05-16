۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۰

پیگیری قضایی حمله به مدرسه میناب از راه‌های مختلف

بندرعباس- رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی برای حمله به مدارس و مناطق مسکونی خبر داد و گفت: پیگیری قضایی حمله به مدرسه میناب از راه‌های مختلف انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی، با اشاره به ابعاد حقوقی حادثه حمله به مدارس، مناطق مسکونی و غیرنظامیان، اظهار کرد: این اقدامات از مصادیق روشن جنایات جنگی در حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و عاملان آن مسئولیت کیفری بین‌المللی دارند.

وی افزود: از نخستین ساعات پس از وقوع حادثه در میناب اقدامات قضایی آغاز شد. بازدید میدانی از صحنه حادثه توسط مسئولان قضایی، جمع‌آوری مستندات و ثبت شکایت اولیای دانش‌آموزان از جمله اقداماتی بوده است که انجام شده است.

قهرمانی ادامه داد: پرونده قضایی این جنایت تشکیل شده و موضوع از مسیرهای مختلف حقوقی در داخل کشور و همچنین در مراجع بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل پیگیری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان تأکید کرد: در این مسیر، تمامی عوامل دخیل در این جنایت، از آمران و فرماندهان تا مجریان و حامیان باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و پیگیری‌های حقوقی تا دستیابی به عدالت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6831752

