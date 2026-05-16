۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

پروژه تعریض محور کران- فارسان تا پایان هفته بهره‌برداری می‌شود

شهرکرد- رئیس راه‌های روستایی و فرعی اداره‌کل راهداری چهارمحال و بختیاری گفت: پروژه تعریض محور کران- فارسان با ۸۲ میلیارد ریال اعتبار تا پایان هفته بهره‌برداری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی امروز در حاشیه بازدید از پروژه تعریض و بهسازی محور کران-فارسان اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثه‌خیز و روان‌سازی بار ترافیکی در این مسیر ارتباطی تعریف شده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی این طرح افزود: عملیات تعریض و بهسازی محور مذکور به طول یک هزار و ۳۰۰ متر در دو لاین و با صرف اعتباری معادل ۸۲ میلیارد ریال اجرا شده است.

طهماسبی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش پیمانکاران و نظارت مستمر کارفرما، این پروژه از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است و در هفته جاری به بهره‌برداری کامل می‌رسد. پس از افتتاح، شاهد تحول قابل توجه در کیفیت تردد اهالی منطقه و مسافران محور کران به فارسان خواهیم بود.

