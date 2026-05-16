به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی امروز در حاشیه بازدید از پروژه تعریض و بهسازی محور کران-فارسان اظهار کرد: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی تردد، کاهش نقاط حادثهخیز و روانسازی بار ترافیکی در این مسیر ارتباطی تعریف شده است.
وی با اشاره به ویژگیهای فنی این طرح افزود: عملیات تعریض و بهسازی محور مذکور به طول یک هزار و ۳۰۰ متر در دو لاین و با صرف اعتباری معادل ۸۲ میلیارد ریال اجرا شده است.
طهماسبی تصریح کرد: خوشبختانه با تلاش پیمانکاران و نظارت مستمر کارفرما، این پروژه از پیشرفت فیزیکی مطلوبی برخوردار است و در هفته جاری به بهرهبرداری کامل میرسد. پس از افتتاح، شاهد تحول قابل توجه در کیفیت تردد اهالی منطقه و مسافران محور کران به فارسان خواهیم بود.
