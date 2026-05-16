صادرات مرغ از مازندران متوقف شد؛ کشتار روزانه ۶۰۰ هزار ‌قطعه مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی عصر شنبه در جلسه تنظیم بازار مازندران که با حضور مسئولان جهاد کشاورزی، غله و دامپزشکی برگزار شد، ضمن بررسی آخرین وضعیت نوسانات قیمت مرغ در بازار استان، گفت: تا زمانی که قیمت مرغ در مازندران به ثبات نرسیده، ارسال این محصول به استان‌های دیگر به هیچ عنوان مجاز نیست.

استاندار مازندران خطاب به مدیران مربوطه تأکید کرد: دامپزشکی استان از صدور هرگونه گواهی حمل مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها خودداری کند. این ممنوعیت شامل تهران و سمنان نیز می‌شود.

وی همچنین خواستار تشدید نظارت‌ها بر کشتارگاه‌ها و مراکز توزیع مرغ در سطح استان شد و افزود: مسئولان استانی موظف‌اند با متخلفان قیمتی برخورد قاطع داشته باشند و اجازه ندهند نیاز مردم در اولویت‌های بعدی قرار گیرد.

استاندار مازندران در پایان با تأکید بر لزوم مدیریت هماهنگ دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان، ثبات قیمت و دسترسی آسان به کالاهای اساسی است و دستگاه‌های نظارتی باید با حساسیت بالا پای کار باشند.

در ادامه این جلسه، مدیرکل جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به تأمین ذخایر کافی، اطمینان خاطر داد که هیچ کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و ۱۳۰۰ تن مرغ منجمد آماده توزیع در استان انبار شده است.

کشتار ۶۰۰ هزار. قطعه مرغ در مازندران

اسدالله تیموری از افزایش کشتار روزانه مرغ به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار قطعه در کمتر از یک هفته آینده خبر داد و گفت: میانگین قیمت مرغ آماده طبخ باید بین ۳۶۰ تا ۳۷۰ هزار تومان باشد و نظارت‌های میدانی در هفته اخیر ۱۵۰ مورد بازرسی را شامل شده است.

همچنین محمد جعفری مدیرکل غله مازندران از توزیع ۹۸ درصدی آرد سهمیه اردیبهشت نانوایی‌ها خبر داد و گفت: ۱۵۰ دستگاه موتوربرق با تسهیلات به خبازی‌ها تحویل شده و ۳۳۳ دستگاه دیگر نیز تا پایان برنامه توزیع خواهد شد