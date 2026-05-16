به گزارش خبرگزاری مهر، علی حدادی امروز شنبه در جلسه مدیریت بحران شهرستان ساوجبلاغ که در سالن شهدای دولت فرمانداری این شهرستان برگزار شد، با اعلام اینکه ابتکار عمل در خلیج فارس و تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ایران است، از آمادگی برای تصویب طرح «مدیریت جدید تنگه هرمز» در آینده نزدیک خبر داد.
وی با اشاره به آرایش نظامی در منطقه، وضعیت کنونی را «تنشهای زیر آستانه جنگ» توصیف کرد و گفت: اقتدار نظامی ایران، دشمن را به عقبنشینی وادار کرده است.
حدادی افزود: با وجود بنبست دیپلماسی و تلاش رژیم صهیونیستی برای کشاندن آمریکا به باتلاق جنگ با ایران، هیچ عقبنشینی در مواضع کشور صورت نخواهد گرفت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: دشمن به زودی با تاکتیکها و تجهیزات جدید نظامی ایران شگفتزده خواهد شد و این امر به فروپاشی محاسبات راهبردی آنها و پایان کار سیاستمدارانی مانند ترامپ و نتانیاهو منجر میشود.
حدادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس در جنگ اقتصادی، خواستار اعطای اختیارات بیشتر به استانداران و وضع مشوقهای مالیاتی برای حل مشکلاتی نظیر تعدیل نیرو در استان شد.
نظر شما