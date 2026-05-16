به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس- بر اساس این طرح، ثبت‌نام از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، خودروهای تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس مجهز به موتور TU۵P و فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می‌شوند.

موعد تحویل خودروها در این طرح، از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است.

در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت روز خودرو در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

همچنین برای خودروهای تحویلی مهر و آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.