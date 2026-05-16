۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

آغاز ثبت‌نام طرح مشارکت در تولید ایران‌خودرو از دوشنبه ۲۸ اردیبهشت

شرکت ایران‌خودرو در ادامه برنامه عرضه مستقیم محصولات، شرایط فروش ویژه‌ای را در قالب طرح «مشارکت در تولید» برای متقاضیان عادی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس- بر اساس این طرح، ثبت‌نام از ساعت ۹ صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در این مرحله، خودروهای تارا دستی V۱، سورن پلاس دوگانه‌سوز، سورن پلاس مجهز به موتور TU۵P و فرمان برقی، پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه‌ای، پژو ۲۰۷ دستی سقف فلزی، رانا پلاس و دنا پلاس دستی عرضه می‌شوند.

موعد تحویل خودروها در این طرح، از مهرماه ۱۴۰۵ تا شهریورماه ۱۴۰۶ تعیین شده است.

در روش فروش مشارکت در تولید، قیمت خودروها غیرقطعی بوده و بر اساس قیمت روز خودرو در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

همچنین برای خودروهای تحویلی مهر و آبان ۱۴۰۵، سود مشارکت ۱۷ درصد و برای خودروهای تحویلی آذر ۱۴۰۵ تا شهریور ۱۴۰۶، سود مشارکت ۲۰.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به وب‌سایت رسمی ایران‌خودرو به نشانی ikco.ir مراجعه کنند.

روح اله صابرزاده

