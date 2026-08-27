به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت یواس ان آی نیوز، مقامات نیروی دریایی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کردند ناو هواپیمابر یو اس اس تئودور روزولت و خدمه ۵ هزار نفری آن طی هفته‌های آینده مأموریت استقرار در خاورمیانه را آغاز خواهند کرد که انتظار می‌رود دست کم هفت ماه ادامه داشته باشد.

این اقدام در شرایطی انجام می شود که نیروی دریایی آمریکا همچنان با پیامدهای بحران در ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در منطقه روبه رو است. این ناو در جریان این مأموریت بیش از ۲۵۰ روز را در دریا سپری کرد و حتی یک بار نیز در هیچ بندری پهلو نگرفت.

این مأموریت طولانی نگرانی هایی درباره وضعیت سلامت روانی ملوانان از جمله تلاش برخی از آنها برای خودکشی یا کمبود برخی تجهیزات و اقلام مورد نیاز در این ناو ایجاد کرد.

دریاسالار داریل کادل، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا با تأیید فشارهای ناشی از جنگ علیه ایران بر ناوگان این کشور گفت: نیروی دریایی تلاش خواهد کرد درباره زمان بندی مأموریت ها اطمینان بیشتری ایجاد کند اما الزامات جنگی ممکن است تحقق این هدف را دشوار کند.

لازم به ذکر است ناو هواپیمابر جورج واشنگتن هفته گذشته جایگزین لینکلن شد و انتظار می رود این ناو بحران زده طی روزهای آینده در بندری در تایلند پهلو بگیرد.