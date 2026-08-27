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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۵۵

افتتاح سالن ورزشی سرابله پس از ۸ سال با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال

افتتاح سالن ورزشی سرابله پس از ۸ سال با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال

ایلام - همزمان با هفته دولت، سالن ورزشی شهر سرابله با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال و با حضور رضا دارابی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی، ابلاغی عمرانی و استانی به سرانجام رسید.

این سالن ورزشی دارای امکاناتی از جمله سالن تمرین، رختکن، سرویس بهداشتی و اتاق اداری است که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام احداث شده است.

رضا دارابی معاون عمرانی استاندار ایلام در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌ها، اظهار داشت: افتتاح این سالن ورزشی گامی مؤثر در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و ایجاد نشاط اجتماعی در شهرستان چرداول محسوب می‌شود.

کد مطلب 6929362

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