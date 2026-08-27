افتتاح سالن ورزشی سرابله پس از ۸ سال با اعتبار ۶۰ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، این پروژه که از سال ۱۳۹۷ آغاز شده بود، با تامین اعتبار از محل اعتبارات ملی، ابلاغی عمرانی و استانی به سرانجام رسید.

این سالن ورزشی دارای امکاناتی از جمله سالن تمرین، رختکن، سرویس بهداشتی و اتاق اداری است که توسط اداره کل ورزش و جوانان استان ایلام احداث شده است.

رضا دارابی معاون عمرانی استاندار ایلام در این آیین با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در شهرستان‌ها، اظهار داشت: افتتاح این سالن ورزشی گامی مؤثر در راستای توسعه ورزش همگانی و قهرمانی و ایجاد نشاط اجتماعی در شهرستان چرداول محسوب می‌شود.