سردار زهرایی: مردم در جنگ اقتصادی آرایش جنگی بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی صبح پنجشنبه در همایش تجلیل از ۳۱۳ سفر امید کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه امروز کشور درگیر یک جنگ تمام‌عیار با جبهه استکبار است، اظهار کرد: این جنگ را نباید به نبرد میان دو کشور تقلیل داد، بلکه با یک جنگ وجودی مواجه هستیم که پایان آن تا زمانی که یکی از دو جبهه وجود دارد، متصور نیست.

وی افزود: دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه، رویکرد خود را از «مدیریت تهدید» به «حذف تهدید» تغییر داده و به دنبال حذف جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین در چنین شرایطی باید آرایش جنگی متناسب با یک نبرد وجودی داشته باشیم.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر داشتن راهبرد دفاعی و تهاجمی، تصریح کرد: ما به کشوری تهاجم نمی‌کنیم، اما در دفاع، بهترین تهاجم را بلد هستیم.

وی یکی از مهم‌ترین شکست‌های دشمن را در حوزه نظامی دانست و گفت: دشمن تصور می‌کرد توان نظامی، انگیزه نیروهای مسلح و ظرفیت موشکی ایران کاهش یافته است، اما در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کرد که ایران نه‌تنها ضعیف نشده، بلکه قوی‌تر شده است.

سردار زهرایی ادامه داد: اینکه یک کشور در برابر ابرقدرتی که نظم نوین جهانی را با دلار و تحکم نظامی دنبال می‌کند، ایستادگی کرده و به آن سیلی زده است، نشان می‌دهد معادلات در حال تغییر است و نظم جهانی به سمت یک نظم منطقه‌ای مبتنی بر قدرت‌های نوظهور حرکت می‌کند.

وی با اشاره به نقش مردم در تحولات اخیر، گفت: دشمن سیلی دوم را از مردم خورد؛ دشمن تلاش کرد اعتراضات اقتصادی و مطالبات به‌حق مردم را به وسیله نفوذی‌ها و عناصر وابسته به کودتا تبدیل کند، اما مردم با حضور و هوشیاری خود این توطئه را خنثی کردند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور بیان کرد: مردم امروز علاوه بر نقش پیش‌برندگی، به هدایتگر سیاستمداران و انگیزه‌بخش میدان نبرد برای نیروهای مسلح تبدیل شده‌اند و بار دیگر عمق پیوند مردم با نظام و انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن وارد مرحله جدیدی از نبرد شده است، گفت: مرحله بعدی جنگ، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی است و دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شکاف میان سیاستمداران و تصمیم‌گیران، اختلافات مذهبی، قومی و جغرافیایی را تشدید کند.

سردار زهرایی افزود: در حوزه اقتصادی نیز دشمن با فشار حداکثری و محاصره اقتصادی به دنبال هدف قرار دادن معیشت مردم و ایجاد نارضایتی است، اما ملت ایران نزدیک به پنج دهه تجربه زندگی در شرایط تحریمی دارد و توان عبور از این شرایط را آموخته است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور تأکید کرد: در این مقطع حساس، هر اقدامی که ما را از وحدت و انسجام دور کند، آب به آسیاب دشمن ریخته است و باید مراقب باشیم چه سخنی می‌گوییم و چه مسیری را دنبال می‌کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری آرایش جنگی در عرصه اقتصادی، اظهار کرد: بخشی از این موضوع بر عهده دولت، دستگاه‌ها و نهادهاست، اما بخش مهمی نیز به مردم مربوط می‌شود.

سردار زهرایی گفت: مردم باید مصرف خود را مدیریت کنند، از تجمل‌گرایی و خریدهای غیرضروری پرهیز کنند و در شرایط سخت اقتصادی به همنوع، همسایه و اقوام خود توجه داشته باشند.

وی افزود: همان‌گونه که در مناسبت‌های مذهبی برای کمک به دیگران نذر می‌کنیم، باید در حوزه اقتصاد و معیشت نیز به فکر سفره اقوام و اطرافیان خود باشیم؛ این همان تاب‌آوری اقتصادی و آرایش جنگی مردم در جنگ تمام‌عیار اقتصادی است.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش جهادگران، گفت: رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۸۹ خطاب به جهادگران فرمودند که آنان سفیران کار و تلاش هستند و مردم را با عمل خود به اسلام دعوت می‌کنند.

وی ادامه داد: جهادگری که در یک منطقه محروم و روستایی حضور پیدا می‌کند، باید با حضور و عملکرد خود مروج کار، تلاش، خدمت و حرکت باشد.

سردار زهرایی با اشاره به جایگاه نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها اظهار کرد: همان‌طور که مردم با دیدن نماینده ولی‌فقیه باید به یاد امام جامعه و ولی‌فقیه بیفتند، هر جهادگر نیز باید به‌گونه‌ای عمل کند که مردم با دیدن او یاد کار، تلاش، خدمت، خط‌شکنی و حرکت بیفتند.

وی خطاب به جهادگران تأکید کرد: شما سفیران کار و تلاش هستید و باید همواره به دنبال راه‌های جدید برای خدمت باشید و متوقف نشوید.

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور در پایان با اشاره به سخنی از شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: باید مانند باران بر همه بباریم و مانند آفتاب بر همه بتابیم؛ بی‌دریغ، بی‌ادعا، بدون گزینش و بدون چشم‌داشت.

وی بیان کرد: جهادگری که خود را در افق خورشید و ابر باران‌زای رحمت الهی تعریف کند و به همه خدمت‌رسانی داشته باشد، می‌تواند در دل‌های مردم نفوذ کند و به معنای واقعی کلمه کمربسته نظام باشد.