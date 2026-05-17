به گزارش خبرگزاری مهر، بوی باروت، مدتی است که از دیوارهای کتابفروشی رفته، اما هنوز میشود از لابهلای صفحههای کتاب پیدایش کرد. اگر یکی از کتابها را باز کنید، شاید گوشه کاغذ کمی کجوکوله شده باشد، شاید جلدش تا برداشته باشد یا چند صفحهاش پاره شده باشد؛ انگار کتابها، خودشان هم چیزی را دیدهاند که قرار نبوده ببینند. در میانه جنگ، کتابهایی بودند که در جریان تخریب «شهرکتاب بهمن» زخم برداشتند، اما نجات پیدا کردند.
حالا همان کتابها دوباره روی میز چیده شدهاند، ولی نه بهعنوان نسخههای سالم و نو، بلکه بهعنوان بازماندههایی که دوام آوردهاند. «کتابهای جنگزده» نمایشگاهی از کتابهایی است که در جنگ آسیبدیدهاند و زخم برداشتهاند.
با خریدن این کتابهای زخمی، تنها یک کتاب نمیخرید، تکهای از یک روز، یک صدا، یک کتابفروشی و یک مقاومت خاموش را با خود همراه میکنید.
فروش کتابهای آسیبدیده شهر کتاب بهمن در جنگ با ۲۰ درصد تخفیف از ۲۶ اردیبهشت تا ۲ خرداد ۱۴۰۵، در شهر کتاب مرکزی، واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از چهارراه مطهری، نبش کوچه کلاته، پلاک ۷۶۵ برقرار است.
