حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدامین کیخای فرزانه، رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور انتشارات سازمان در هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیان کرد: ما برای سومین سال متوالی با ۱۴۲ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب شرکت کرده‌ایم که از این تعداد بیش از ۳۰ عنوان اثر جدید در سال جاری عرضه شده است.

وی با اشاره به اینکه این مرکز تنها انتشارات تخصصی حوزه مبارزه با مفاسد اداری است، ادامه داد: بسیاری از محصولات ما به تولید نهایی رسیده‌اند اما با توجه به وجود شرایط جنگی در کشور، هنوز در فرآیند انتشار قرار دارند. ما در افق فعالیت‌های مان برای سال جاری تولید کتاب های جدید در حوزه‌هایی مانند: شفافیت، تعارض منافع، الگوهای سلامت حکمرانی، سلامت اداری، قوانین و مقررات سلامت اداری و تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه های اقتصادی و حمایت از تولید را در نظر داریم. ضمن اینکه پرداختن به موضوعاتی مرتبط با رده سنی کودکان، نوجوانان و جوانان موردتوجه قرار دارد.

تاکید رهبر شهید انقلاب بر مبارزه با فساد

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی اضافه کرد: ما در نمایشگاه کتاب امسال آثار جدیدی با رویکردهای نو مانند مجموعه سه‌جلدی تنقیح شده قوانین و مقررات سلامت اداری ارائه کردیم که گویای وجود حجم زیادی از قوانین و مقررات اداری در کشور است. همچنین اولین کتاب‌های ترجمه‌شده از قوانین و مقررات حوزه تعارض منافع در دنیا، اولین مجموعه قوانین و مقررات شفافیت و تعارض منافع را در نمایشگاه کتاب امسال ارائه کرده‌ایم. علاوه بر این به‌زودی سایت انتشارات سازمان بازرسی هم رونمایی می‌شود و در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

کیخای فرزانه تأکید رهبر شهید انقلاب بر مبارزه با فساد را یادآوری کرد و گفت: ایشان در سخنرانی‌های خود بیش از ۲۰۰ بار به حوزه‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد پرداخته بودند و موضوعات مرتبط با این مسئله را در بیانیه گام دوم انقلاب جزو رئوس مطالبات در افق آینده انقلاب قرار داده بودند. در همین راستا ما در مرکز آموزش و پژوهش در مقام ایجاد هنجارها، سیاست‌ها، رویه‌ها و سنجش سلامت اداری در افق ۱۴۰۴ -۱۴۰۵ اقدامات جدی انجام دادیم.

وی درباره تولید کتاب‌های الکترونیکی و نشر دیجیتال بیان کرد: ما در سال ۱۴۰۵ با استفاده از ظرفیت تعاملات علمی، اقدام به تولید محتوای الکترونیکی کرده‌ایم. همچنان که آموزش سازمان را به سمت آموزش مجازی سوق می‌دهیم، بانک اطلاعاتی از نخبگان را جهت ارسال خبرنامه‌های حوزه سلامت اداری ایجاد کرده‌ایم که چکیده اقدامات پژوهشی مرکز به آن ها ارائه خواهد شد.

ارائه محصولات نوین در دستور کار سازمان بازرسی

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی تصریح کرد: ما در سال جاری سعی کردیم محصولات خود را در قالب‌های نوین ازجمله پادکست و ارائه خلاصه کتاب به زبان‌های مختلف ارائه دهیم تا مورد استفاده بهینه مخاطبان قرار گیرد. در همین راستا امیدواریم موضوعات مرتبط با سلامت اداری و راهکارهای مبارزه با فساد در درس‌نامه‌های دانشگاهی و کتب دانش آموزان نیز گنجانده شود.

کیخای فرزانه با اشاره به اهمیت توسعه نشر دیجیتال گفت: با استفاده از فروش مجازی و ارائه نسخه الکترونیک و خلاصه کتاب توسط نویسندگان در قالب کلیپ به‌دنبال توسعه ادبیات سلامت اداری در کشور هستیم.

این مقام مسئول با بیان اینکه امروز با انباشتی از نیازها و موضوعات کار نشده در حوزه نشر در کشور مواجه هستیم، افزود: این سطح نیاز می‌تواند برای مرکز آموزش و پژوهش چالش محسوب شود اما ازنظر ما فرصت و غنیمت است.

وی درباره رویکردها و سیاست‌های جدید مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری برای ارتقای کیفیت آثار و گسترش مخاطبان گفت: گستره مخاطبان شامل نخبگان، مدیران، دانشگاهیان، کارمندان و مردم عادی می‌شود که تنوع محصولات را می‌طلبد. اگرچه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مخاطب اصلی آثار ما هستند ولی با توجه به اهمیت فرهنگ‌سازی، اقشار خاصی مانند کودکان و نوجوانان نیز جزو مخاطبان محصولات ما هستند به‌طوری‌که در سال گذشته یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های ما کتاب مربوط به این رده سنی بود.

رئیس مرکز آموزش و پژوهش‌های سلامت اداری و مبارزه با فساد سازمان بازرسی اظهار امیدواری کرد که با توسعه همکاری‌ها در سال ۱۴۰۵ ضمن ایجاد مراکز تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور سطح حمایت‌های این مرکز در راستای تولید محتوا و اثر بیشتر شود.