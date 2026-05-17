۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۰۳

بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، از نزدیک در جریان فرآیند برگزاری این رویداد قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) با حضور در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازدید کرد.

صالحی، با حضور در مرکز پاسخگویی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، پاسخگویی به مخاطبان و پشتیبانی از خریداران و ناشران قرار گرفت.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خردادماه (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.

در جریان این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. همچنین از پوستر «جایزه بین‌المللی داستان شش کلمه‌ای مدرسه میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» رونمایی کرد.

زهرا اسكندری

