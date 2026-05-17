بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکشنبه (۲۷ اردیبهشت‌ماه) با حضور در موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران از ستاد اجرایی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران بازدید کرد.

صالحی، با حضور در مرکز پاسخگویی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، پاسخگویی به مخاطبان و پشتیبانی از خریداران و ناشران قرار گرفت.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت تا دوم خردادماه (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار می‌شود.

در جریان این بازدید، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران نیز دیدار کرد. همچنین از پوستر «جایزه بین‌المللی داستان شش کلمه‌ای مدرسه میناب؛ ۱۶۸ داستان کوتاه ناتمام» رونمایی کرد.