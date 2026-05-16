به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان بعدازظهر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ضرورت دارد متولی مشخصی برای جلوگیری از خشک شدن این عرصه‌ها تعیین شود.

وی افزود: هرچند کلیات موضوع قابل قبول است، اما جهاد کشاورزی از نظر اعتبارات و ظرفیت اجرایی امکان پوشش و نظارت کامل بر قنوات را ندارد و سایر دستگاه‌ها نیز به‌تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند.

جمالیان تصریح کرد: از این‌رو تشکیل کارگروه تخصصی در چارچوب قوانین موجود می‌تواند راهگشا باشد.

وی ادامه داد: باغات ناصری به دلیل کمبود آب در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و کشاورزان میان ادامه فعالیت یا تغییر کاربری و ساخت باغ‌ویلا مردد شده‌اند.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: انتظار می‌رود با طرح برخی موارد جزئی، برداشت‌ها به سمت انحراف نرود.

وی افزود : اگر ساخت‌وسازی در این طرح مطرح باشد، بسیار محدود و در حد ۱۰ تا ۱۵ متر است و نباید کل طرح را به اتهام ویلاسازی زیر سؤال برد.

جمالیان بیان کرد: باغات قنات ناصری ریه تنفسی اراک است و باید با تشکیل کارگروه تخصصی، از تغییر کاربری آن جلوگیری شود.