به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان بعدازظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ضرورت دارد متولی مشخصی برای جلوگیری از خشک شدن این عرصهها تعیین شود.
وی افزود: هرچند کلیات موضوع قابل قبول است، اما جهاد کشاورزی از نظر اعتبارات و ظرفیت اجرایی امکان پوشش و نظارت کامل بر قنوات را ندارد و سایر دستگاهها نیز بهتنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند.
جمالیان تصریح کرد: از اینرو تشکیل کارگروه تخصصی در چارچوب قوانین موجود میتواند راهگشا باشد.
وی ادامه داد: باغات ناصری به دلیل کمبود آب در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد و کشاورزان میان ادامه فعالیت یا تغییر کاربری و ساخت باغویلا مردد شدهاند.
رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: انتظار میرود با طرح برخی موارد جزئی، برداشتها به سمت انحراف نرود.
وی افزود : اگر ساختوسازی در این طرح مطرح باشد، بسیار محدود و در حد ۱۰ تا ۱۵ متر است و نباید کل طرح را به اتهام ویلاسازی زیر سؤال برد.
جمالیان بیان کرد: باغات قنات ناصری ریه تنفسی اراک است و باید با تشکیل کارگروه تخصصی، از تغییر کاربری آن جلوگیری شود.
