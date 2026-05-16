مسدود شدن مقطعی و ۴ روزه محور چالوس از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از مسدود شدن چهار روزه محور چالوس به منظور اجرای عملیات کارگاه جادهای خبر داد.
وی اظهار داشت: جاده چالوس حدفاصل کرج به شهرستانک در محدودههای خوزنکلا و پلیس راه کرج، کیلومتر ۱۸ تا ۳۰، به صورت مقطعی از فردا یکشنبه ۲۷ تا چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه جاری به مدت چهار روز با هدف اجرای عملیات تور سنگی و ایمنسازی مسیر بر روی خودروهای عبوری مسدود است.
رئیس پلیس راه مازندران افزود: در همین راستا و به منظور اجرای عملیات تور سنگی، جاده چالوس از ساعت ۹ صبح تا ساعت ۱۴ بعدازظهر روزهای یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه و چهارشنبه هفته جاری مسدود خواهد شد.
سرهنگ عبادی خاطرنشان کرد: رانندگان میتوانند در طی این مدت برای تردد خودروها از جاده جایگزین آزادراه تهران - شمال استفاده کنند.
نظر شما