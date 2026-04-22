به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ هادی عبادی از اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در محورهای پرتردد شمال کشور همزمان با افزایش حجم سفرها خبر داد و اظهار کرد: در راستای ارتقای ایمنی کاربران جادهای، پیشگیری از حوادث رانندگی و تسهیل عبور و مرور، محدودیتهای مقطعی و قطعی از روز چهارشنبه ۲ اردیبهشتماه تا پایان روز شنبه ۵ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در محورهای ارتباطی استان مازندران به ویژه چالوس، هراز و سوادکوه اجرا شد.
وی افزود: تردد کلیه موتورسیکلتها از ساعت 12 ظهر روز چهارشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ تا ساعت 6 صبح روز شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ در محورهای کرج–چالوس، هراز، و سوادکوه
(رفت و برگشت)ممنوع است.البته تردد موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام مأموریتهای ضروری بلامانع خواهد بود.
محدودیتهای محور کرج–چالوس
رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به محور کرج–چالوس تصریح کرد:تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور کماکان ممنوع است. در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه (۲، ۳ و ۵ اردیبهشت)، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی بنا بر تشخیص مأموران پلیس اجرا خواهد شد.
وی به محدودیت قطعی روز جمعه ۴ اردیبهشت اشاره کرد و گفت: از ساعت ۱۱ تردد خودروهای به مقصد چالوس از آزادراه تهران–شمال محدود میشود و از ساعت ۱۲ ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس به طور کامل مسدود خواهد شد.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۴ مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا میشود و این محدودیت تا ساعت ۲۴ ادامه داشته و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
وی تأکید کرد: در صورت کاهش حجم ترافیک، امکان اتمام زودتر اجرای طرح وجود دارد. تردد محلی در محدوده پل زنگوله برای ساکنان بلامانع است، اما در زمان اجرای محدودیت، خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس را دارند اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
محدودیتهای محور هراز
سرهنگ عبادی در ادامه گفت:تردد کلیه تریلرها در محور هراز همچنان ممنوع است، تردد کامیونها و کامیونتها (بهجز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی) در زمانهای زیر ممنوع خواهد بود: در صورت افزایش ترافیک در روز جمعه ۴ اردیبهشت، محدودیت یکطرفه مقطعی در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان به صورت رفت و برگشت اعمال خواهد شد.
