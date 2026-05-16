گامبا اوزاکا قهرمان آسیا شد/ ناکامی رونالدو و یاران در ریاض

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال النصر عربستان و گامبا اوزاکا ژاپن در فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲ شامگاه شنبه ۲۶ اردیبهشت و از ساعت ۲۱:۱۵ به وقت تهران در ورزشگاه اول پارک، رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده ژاپن خاتمه یافت.

دنیز هومرت در دقیقه ۳۰ و با شوتی از درون محوطه جریمه النصر موفق شد تنها گل بازی را برای نماینده ژاپن به ثمر برساند. این در شرایطی بود که گامبا اوزاکا تنها یک شوت در چهارچوب در نیمه اول داشت که همان تبدیل به گل شد.

با کسب این عنوان قهرمانی، کریستیانو رونالدو همچنان با پیراهن النصر در کسب یک مقام قهرمانی رسمی ناکام مانده و چشم به قهرمانی در روشن لیگ عربستان دوخته است.