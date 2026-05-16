به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، شبکه «کان» رژیم صهیونیستی اعلام کرد انفجار در «بیت شیمش» در داخل شرکت «تومر» رخ داده که در زمینه توسعه موشک‌های دفاعی و تهاجمی فعالیت می‌کند.

این شبکه افزود: هیچ احتمالی وجود ندارد که انفجار بیت شیمش یک انفجار کنترل‌شده بوده باشد و به‌نظر می‌رسد موضوعی مخفی نگه داشته شده است.

شبکه آی ۲۴ نیوز رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که درباره روایت مطرح‌شده مبنی بر اینکه انفجار بیت شیمش یک آزمایش از پیش برنامه‌ریزی‌شده بوده، تردید داریم، چرا که هنوز مشخص نیست دقیقاً چه اتفاقی رخ داده است.

روزنامه معاریو دیگر رسانه سرزمین‌های اشغالی نیز اعلام کرد که با دیده تردید و احتیاط به بیانیه شرکت «تومر» درباره انفجار بیت شیمش نگاه می‌کنیم.

این روزنامه افزود: شرکت‌های تسلیحاتی معمولاً پیش از انجام آزمایش‌ هشدار صادر می‌کنند، به‌ویژه زمانی که انفجار تا این اندازه گسترده باشد.

معاریو نوشت که به‌نظر می‌رسد بخشی از واقعیت از افکار عمومی پنهان نگه داشته می‌شود.

برخی دیگر از رسانه‌های صهیونیستی نیز اعلام کردند که احتمال زیادی وجود دارد که هنگام انتقال مهمات یا تجهیزات نظامی، نقصی رخ داده و باعث انفجار شده باشد.

این رسانه‌ها افزودند : تلاش‌هایی برای پنهان کردن احتمال انفجار واقعی کارخانه با توجه به شدت انفجار در جریان است.